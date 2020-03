Animali Fantastici 3: Dan Fogler prefigura una massiccia battagli di maghi

Di Pietro Ferraro venerdì 27 marzo 2020

L'attore che interpreta il babbano americano Jacob Kowalski ha fornito nuovi dettagli su Animali Fantastici 3.

In una recente intervista con SyFy Wire l'attore Dan Fogler ha rivelato che in Animali Fantastici 3 si porranno le basi per quella che l'attore descrive come una massiccia guerra di maghi.

Fogler che nella serie prequel di Harry Potter interpreta il Babbano americano (No-Mag) Jacob Kowalski, ha promesso ai fan alcune "scene di battaglia epiche".

Posso dire di aver letto la sceneggiatura e lo sviluppo del personaggio è davvero adorabile ed è molto simile all'atmosfera del primo film, che penso sia grande. Il film sta portando verso questa enorme guerra con lo sfondo della seconda guerra mondiale, quindi puoi solo immaginare che stiano arrivando scene di battaglia epiche.

.

La seconda guerra mondiale ebbe inizio nel 1939 e gli Stati Uniti entrarono nel conflitto nel 1941, quindi se i primi due film di Animali Fantastici sono ambientati alla fine degli anni venti (1926-1927), non è da escludere un qualche salto temporale che potrebbe aprire il terzo film, anche considerando che la famosa battaglia tra Gellert Grindelwald (Johnny Depp) e Albus Dumbledore (Jude Law) si è svolta nel 1945, proprio sul finire del conflitto mondiale.

Fogler ha anche confermato il blocco delle riprese causato dalla pandemia di coronavirus (COVID-19).

Stiamo solo aspettando. Immagino che quando tutti gli altri inizieranno, quando il meccanismo inizierà a muoversi di nuovo e tutti inizieranno a tornare al lavoro, è allora che torneremo al lavoro. Speriamo, prima o poi.

Nonostante chi scrive l'abbia trovato particolarmente godibile, "I Crimini di Grindelwald" ha ricevuto recensioni negative e deluso al botteghino, ma questo non ha fermato il franchise con la scrittrice J.K. Rowling che ha pianificato cinque film in totale, ognuno dei quali come accennato andrà ad introdurre l'evento clou, il duello Grindelwald vs Silente.

Prima che la produzione fosse sospesa, è stato confermato che il franchise Animali fantastici e dove trovarli si trasferirà in una location completamente diversa con il suo terzo film, con un cambio di ambientazione da New York e Parigi a Rio de Janeiro in Brasile. L'uscita di Animali Fantastici 3 è attualmente fissata al 12 novembre novembre 2021.