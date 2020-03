Bruce: un musical racconterà il dietro le quinte de "Lo Squalo" di Spielberg

Di Pietro Ferraro sabato 28 marzo 2020

Le travagliate riprese del classico "Lo squalo" di Steven Spielberg diventano un musical.

Lo Squalo quest'anno compie 45 anni e via Deadline giunge la notizia che un musical dal titolo "Bruce" racconterà le travagliate riprese del classico di Steven Spielberg. Il titolo del musical è un riferimento al nome dato ai tre squali meccanici realizzati per il film dal product designer Joe Alves e dall'artista degli effetti speciali Bob Mattey. I tre squali hanno creato la maggior parte dei problemi sul set con malfunzionamenti che ritardarono di diversi mesi la fine delle riprese, fecero lievitare il budget e rischiarono di far naufragare, mai termine fu più adatto, l'intera produzione.

La sinossi ufficiale del musical:





Cronaca della realizzazione di un film iconico, Bruce racconta la storia dell'allora sconosciuto set cinematografico del regista sconosciuto Steven Spielberg e le sfide che hanno contrastato la sua squadra ad ogni turno, inclusa la star del film: uno squalo meccanico non cooperativo di nome Bruce. Nel suo fulcro lo spettacolo dimostra che quando ci troviamo di fronte a difficoltà e lavoriamo insieme come una squadra, possono accadere grandi cose.

La scelta di Spielberg di non mostrare lo squalo per gran parte del film fu anche una scelta obbligata dal malfunzionamento degli squali meccanici. Uno degli squali venne testato in un serbatoio di acqua non salata presso gli Universal Studios, ma quando venne immerso per la prima volta nell'acqua salata di Martha's Vineyard il sale mandò in tilt i comandi dello squalo che affondò e ci volle una squadra di sommozzatori per recuperarlo.

Il musical "Bruce" sarà diretto e coreografato da Donna Feore mentre Richard Oberacker sta scrivendo il libretto e i dialoghi e Robert Taylor si occuperà della musica. La storia è basata sul libro di memorie del 1975 "The Jaws Log" dello sceneggiatore Carl Gottlieb.

Vincitore di tre Oscar e il film con il maggior incasso del suo tempo, Lo Squalo è stato un fenomeno, e questo è l'unico libro su come il ventiseienne Steven Spielberg ha trasformato il romanzo bestseller numero uno di Peter Benchley nel film classico che è diventato. Assunto da Spielberg come sceneggiatore per lavorare con lui sul set durante la realizzazione del film, Carl Gottlieb, attore e scrittore, è stato presente durante la produzione con Roy Scheider, Robert Shaw e Richard Dreyfuss. Dopo le riprese, con la collaborazione di Spielberg, Gottlieb ha raccontato la straordinaria avventura sul set in The Jaws Log, che è stato pubblicato per la prima volta nel 1975 e ha venduto oltre due milioni di copie. Dalla sinossi del libro

Il nuovo musical ispirato a Lo Squalo sarà in scena in New Jersey presso il teatro Paper Mill Playhouse dal 9 giugno al 4 luglio 2021.