Swallow: colonna sonora e trailer del thriller psicologico con Haley Bennett

Di Pietro Ferraro sabato 28 marzo 2020

Una casalinga in dolce attesa si ritrova a fare i conti con il bisogno ossessivo di mangiare oggetti pericolosi.

Disponibile (via Slashfilm) un'anteprima della colonna sonora di Swallow, il thriller psicologico diretto dall'esordiente Carlo Mirabella-Davis che vede protagonista Haley Bennett nei panni di una casalinga in dolce attesa che si ritrova fare i conti con il bisogno ossessivo di mangiare oggetti pericolosi.

La trama ufficiale:





La casalinga incinta Hunter (Haley Bennett) sviluppa improvvisamente un caso di pica - un disturbo psicologico che coinvolge il desiderio di consumare oggetti non commestibili. Più il marito e la sua famiglia cercano di fermare le sue compulsioni, più lei sprofonda in modo raccapricciante in questa ossessione dannosa fino a quando la sua casa perfetta diventa una prigione patriarcale.

Il cast del film include anche Austin Stowell, Elizabeth Marvel, David Rasche, Luna Lauren Velez, Zabryna Guevara e Denis O'Hare.

A seguire trovate track-list ufficiale e un brano in anteprima della colonna sonora del film composta da Nathan Halpern (The Rider - Il sogno di un cowboy).

TRACK LISTINGS:

1. Siren Call (1:24)

2. The Glass House (0:45)

3. Disquiet (0:55)

4. Swallow (2:01)

5. Something Unexpected (2:25)

6. Temptation (1:28)

7. Equilibrium (0:57)

8. Invasion (2:02)

9. Observation (0:49)

10. Dread (0:39)

11. Can’t Help It (0:33)

12. Precipice (0:54)

13. Hidden (0:51)

14. Tempest (1:32)

15. Love And Acceptance (1:52)

16. Panic (1:17)

17. Descent, Pt. 1 (1:17)

18. Descent, Pt. 2 (0:42)

19. They’re Expecting Us / Empty Nest (1:45)

20. Woods (1:39)

21. I Miss You Too (0:54)

22. Transition (1:01)

23. The Glass House (Reprise) (0:48)

Fonte: Slashfilm