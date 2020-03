Zorro: nuova action figure "Blitzway" di Antonio Banderas

Di Pietro Ferraro domenica 29 marzo 2020

Blitzway omaggia l'Antonio Banderas dei film "La maschera di Zorro" e "The Legend of Zorro".

La maschera di Zorro ha riportato il leggendario giustiziere mascherato ai fasti della serie tv con Guy Williams e delle versioni cinematografiche di Douglas Fairbanks, Tyron Power e Alain Delon. Chi meglio del fascinoso Antonio Banderas poteva rilanciare l'eroico spadaccino che lotta per la giustizia e per gli oppressi nell'era della California spagnola, affiancato per l'occasione dal veterano Anthony Hopkins nei panni di un anziano Diego de la Vega, Steven Spielberg come produttore e Martin Campbell (007-Casinò Royale) alla regia.

"La maschera di Zorro" strizza l'occhio a cinema e fumetti trasformando Anthony Hopkins in una sorta di Obi-Wan Kenobi e omaggiando le dinamiche discepolo/allievo che hanno fatto la storia del cinema d’intrattenimento, dal citato cavaliere Jedi con la sua mistica forza, sino al percorso di crescita a base di arti marziali, filosofia orientale e riscatto della trilogia di "Karate Kid". Naturalmente non manca l’insospettabile alter-ego alla Bruce Wayne, il nascondiglio della Volpe (il significato di Zorro in spagnolo) che ha le suggestioni cupe e intriganti della mitica bat-caverna, non dimenticando in ultimo il mito del ladro gentiluomo Robin Hood e la maschera da sempre simbolo di giustizia e protezione da sempre icona supereroistica per antonomasia.

Purtroppo al godibile e coinvolgente La Maschera di Zorro farà seguito il poco ispirato e deludente sequel The legend of Zorro, si sente la mancanza di Anthony Hopkins e la magia e lo smalto dell'originale sembrano irrimediabilmente perduti e un istrionico Banderas, un’aria da comedy-romance stile vecchia Hollywood e qualche simpatica gag con il piccolo e talentuoso Zorro jr. non riescono a risollevare il film da una piattezza che porrà inevitabilmente fine al franchise rendendo una trilogia qualcosa di decisamente evitabile.

Per chi ha amato l'Alejandro Murrieta di Antonio Banderas è disponibile una spettacolare action-doll targata Blitzway che omaggia proprio il Zorro di Antonio Banderas, si tratta di un'action-doll in sala 1/6 con abiti in tessuto e la solita cura per i dettagli per cui questo genere di action figures di altissimo profilo si contraddistinguono.

L'action-doll include due teste intercambiabili, una con maschera e una senza che rivela il volto dell'attore Antonio Banderas perfettamente replicato. Come sempre la figure è superaccessoriata e e include una collana, una frusta mobile, un set di spade, un set di pugnali, una cintura, un bastone, una mappa, un poster Wanted e un set di mani intercambiabili.

Trovate la nuova action-doll Blitzway di Zorro in pre-ordine QUI.