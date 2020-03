The Conjuring 3 sarà un film completamente diverso dai primi due

Di Pietro Ferraro domenica 29 marzo 2020

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, terzo film del franchise horror di James Wan, arriva nei cinema italiani il 10 settembre 2020

Il franchise The Conjuring ha rilanciato il filone horror delle case infestate ibridandolo con alcuni elementi che hanno fatto la fortuna del genere negli anni ottanta come possessioni demoniache, bambole raccapriccianti e investigatori del paranormale.

Dopo un primo film con un'infestazione stregonesca diretto da James Wan e ammiccante alla serie Amityville Horror che ha sbancato il box-office e lanciato un universo condiviso con bambole possedute, suore demoniache e tormentati spettri del folclore ispanico, è arrivato un secondo capitolo a base di poltergeist, ancora diretto da Wan che ha eguagliato l'originale al box-office ma non a livello qualitativo e quest'anno arriverà un terzo "The Conjuring" che approderà nelle sale con il titolo ufficiale The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo (The Conjuring: The Devil Made Me Do It).

The Conjuring 3 vedrà James Wan a bordo come produttore con la regia affidata a Michael Chaves già regista del non entusiasmante La Llorona - Le lacrime del male, sempre parte del Conjuring Universe. La sceneggiatura di questo terzo film è stata affidata a David Leslie Johnson-McGoldrick, già sceneggiatore di The Conjuring 2 – Il caso Enfield e Aquaman tratta da una storia di James Wan e Johnson-McGoldrick che ha recentemente dichiarato su Twitter che questo prossimo film sarà "un film completamente diverso dai primi due".







Come per i due precedenti film la storia è basata su uno dei casi su cui hanno indagato i demonologi e ricercatori del paranormale Ed e Lorraine Warren che stavolta ha visto coinvolto Arne Cheyenne Johnson. Il 24 novembre 1981, a Brookfield, nel Connecticut, Arne Cheyenne Johnson è stato condannato per omicidio colposo di primo grado per l'omicidio del suo padrone di casa, Alan Bono. Questo è il primo caso giudiziario negli Stati Uniti in cui la difesa ha cercato di provare l'innocenza basata sulla pretesa dell'imputato di possessione demoniaca e sulla negazione della responsabilità personale per il crimine. Secondo le testimonianze della famiglia Glatzel, l'11enne David Glatzel avrebbe presumibilmente ospitato il demone che ha costretto Johnson ad uccidere Bono. Dopo aver assistito ad una serie di eventi sempre più inquietanti che coinvolgono David, la famiglia, sfinita e terrorizzata, ha deciso di chiedere l'aiuto dei demonologi Ed e Lorraine Warren (noti per le loro indagini sulla famosa infestazione di Amityville) in uno sforzo disperato per "curare" David. La famiglia Glatzel, insieme ai Warren, procede quindi all'esorcismo di David da parte di numerosi preti cattolici. Il processo è continuato per diversi giorni, concludendosi quando, secondo i presenti, un demone è fuggito dal corpo del bambino e ha preso possesso di Johnson. Diversi mesi dopo, Johnson ha ucciso il suo padrone di casa durante un'accesa discussione. Il suo avvocato difensore sostenne in tribunale di essere posseduto, ma il giudice decretò che tale difesa non poteva essere provata in alcun modo ed era quindi impossibile in un tribunale. Johnson è stato successivamente condannato, anche se ha scontato solo cinque anni di una condanna richiesta dai 10 ai 20 anni.

La sinossi ufficiale del film:



"The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo” narra una storia agghiacciante di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino i reali investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con una lotta per l’anima di un giovane ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, e segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

Patrick Wilson e Vera Farmiga tornano a recitare nei panni di Ed e Lorraine Warren, sotto la direzione di Michael Chaves. Fanno parte del cast del film anche Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard.

Warner Bros. ha fissato la data di uscita italiana di "The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo” al 10 settembre 2020.