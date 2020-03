Prodigy di Mark Millar: trovati gli sceneggiatori dell'adattamento Netflix

Di Pietro Ferraro domenica 29 marzo 2020

Procede spedito lo sviluppo del film Netflix ispirato al fumetto "Prodigy" di Mark Millar.

Reclutati gli sceneggiatori Matthew e Ryan Firpo per l'adattamento Netflix della serie a fumetti Prodigy di Mark Millar. Il duo ha recentemente collaborato al film degli Eterni Marvel e sta attualmente sceneggiatura per il thriller Ruin del regista Justin Kurzel che vede Margot Robbie nei panni di una sopravvissuta all’Olocausto in cerca di vendetta in Germania post-seconda guerra mondiale.

Prodigy segue un personaggio di nome Edison Crane descritto come l'uomo più intelligente del mondo. Crane non si accontenta di gestire gli affari di maggior successo del mondo, la sua mente geniale ha bisogno di sfide costanti e quindi è diventato un punto riferimento per i governi di tutto il mondo quando sorge un problema che non riescono a gestire. Uno scienziato vincitore del premio Nobel, un geniale compositore, un atleta di livello olimpico ed un esperto dell'occulto, Edison Crane è tanto dipendente dai misteri del mondo quanto lo è dall'essere in cima alla Fortune 500.

L'intera libreria Millarworld acquisita da Netflix quando hanno acquistato la nostra azienda l'anno scorso ha un numero folle di franchise, ma volevo farne uno che li superasse davvero tutti. Stan ha creato l'Universo Marvel, ma è ricordato per Spider-Man. Ian Fleming ha creato Chitty Chitty Bang Bang, ma sarà sempre noto per Bond. Quindi volevo creare il personaggio che sorpassi tutto il resto che abbia mai fatto ed è Edison Crane. Mark Millar

Tra gli altri titoli dell'etichetta Millarworld acquisiti da Netflix c'è la miniserie Jupiter's Legacy adattata in una serie tv che ha concluso le riprese ed è attualmente in attesa di una data di uscita ufficiale. La serie segue una prima generazione di figli di supereroi che devono essere all'altezza della loro eredità di genitori in un dramma epico che attraversa decenni e naviga nelle dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà.

Fonte: ComicBook / DiscussingFilm