Michael Giacchino aggiorna sul nuovo progetto "musical" del regista Brad Bird

Il compositore Michael Giacchino aggiorna sul progetto che sta sviluppando con il regista di "Mission: Impossible 4".

E' passato un po' di tempo dall'ultimo aggiornamento sul nuovo progetto che il regista Brad Bird sta sviluppando con il compositore Michael Giacchino, un progetto originale che lo stesso Bird in un'intervista dello scorso anno ha descritto come un musical che ibriderà live-action e scene d'animazione.

Sto cercando di lavorare sulla prossima cosa. È un musical, in realtà. Non so nulla di musical, quindi immagino che dovrei farlo perché ne ho una paura mortale e sembra una cosa interessante...È un progetto che avrei voluto realizzare da molto tempo. Ci sono circa 20 minuti di animazione.

Recentemente Michael Giacchino, premio Oscar per le musiche di Up, ha parlato della collaborazione con Bird al sito Collider confermando che il progetto sta procedendo.

Siamo nelle prime fasi, siamo al punto in cui decidiamo: "Ok, come sarà questa cosa? Come suonerà. Proviamo almeno un'idea che possiamo iniziare a mostrare in giro e vedere come ci sentiamo al riguardo". Ecco dove siamo. Sono ancora nelle fasi iniziali. Ma l'idea è fantastica e, sai, è puro Brad Bird. È davvero divertente, emozionante, eccitante e buffo - tutte quelle grandi cose che ti aspetti dai suoi film. Non vedo l'ora. Non so quando uscirà...ma sì, ci stiamo lavorando!