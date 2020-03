The Batman: John Turturro parla del film

Di Pietro Ferraro domenica 29 marzo 2020

John Turturro parla del reboot "The Batman" in uscita nel 2021 dove interpreta il boss mafioso Carmine Falcone.

Con le riprese di The Batman in stand-by causa Coronavirus, l'attore John Turturro, che nel reboot di Matt Reeves interpreterà il boss Carmine Falcone, ha recentemente parlato del suo ruolo con Inquirer.

Sto interpretando il cattivo. Ho adorato Batman da grande, ma sono davvero un fan di Zorro (ride). Quindi non c'è Batman senza Zorro. Quando avevo 5 anni, pensavo di essere Zorro con una spada. Avevo un bastone con cui ho sempre colpito mio padre. Poi, quando "Batman" è arrivato in TV, è stato un grande brivido. Ho letto alcuni dei fumetti. I miei figli leggono sempre fumetti DC. Quindi mi sono trastullato con quelli per anni. Mi piace Matt Reeves, il regista. È un cast interessante.

In precedenza Carmine Falcone è stato interpretato da Tom Wilkinson in Batman Begins e da John Doman nella serie tv Gotham.

La trama di The Batman è ancora top-secret, ma sappiamo che uno dei fumetti che ha fornito ispirazione per la storia è il classico anni novanta "Il Lungo Halloween" in cui il boss mafioso Carmine "Il Romano" Falcone ha un ruolo centrale nella trama. Nel fumetto di Jeph Loeb e Tim Sale, Batman, James Gordon e Harvey Dent stringono un'alleanza contro Falcone. Matt Reeves parlando del film lo ha descritto come un "noir", un approccio che ci riporta proprio a "Il Lungo Halloween" che prosegue l'arco narrativo di Falcone iniziato nel "Batman Anno Uno" di Frank Miller, con Jeph Loeb che si ispirò proprio al genere dei film noir per narrare Gotham City, con Mark Waid che ebbe invece l'idea di raccontare il personaggio di Harvey Dent prima che diventasse Due Facce.

Il resto del cast di The Batman include Robert Pattinson come un giovane Bruce Wayne mentre si fa le ossa nei panni del Crociato Incappucciato, Zoe Kravitz nei panni dell'immancabile Catwoman e due nemesi storiche dell'Uomo Pipistrello: Pinguino di Colin Farrell e L'enigmista di Paul Dano. Il cast è completato da Jeffrey Wright nei panni del commissario James Gordon, Peter Sarsgaard nei panni del procuratore Gil Colson che si vocifera sarà il nuovo Due Facce, Jayme Lawson come Bella Reál e Andy Serkis interpreta Alfred Pennyworth.

The Batman è attualmente previsto in uscita per il 25 giugno 2021.

Fonte: Heroic Hollywood