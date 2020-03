Scooby!: nuovo poster con Capitan Cavey e replica da collezione della Mistery Machine

Di Pietro Ferraro domenica 29 marzo 2020

Due poster ufficiali in attesa di una nuova data di uscita del primo film animato di Scooby-Doo per il grande schermo.

In attesa di scoprire la nuova data di uscita di Scooby!, la prima avventura d’animazione di Scooby-Doo per il grande schermo è slittata causa Coronavirus, andiamo a proporvi due nuovi poster ufficiali di cui uno che presenta la guest-star Capitan Cavey aka Captain Caveman doppiato in originale dall'attore e comico Tracy Morgan.

Scooby! è il racconto inedito delle origini di Scooby-Doo e del più grande mistero nella carriera della Mystery Inc. e ci svela come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si siano incontrati, e come si siano uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa "can-apocalisse globale", i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare.

l'inclusione nel film di Blue Falcon (voce di Mark Wahlberg) e il cane robot Dynomutt (voce di Ken Jeong) ha fornito alla trama non solo due supereroi ma anche un'astronave, la Falcon Fury, che permette un'approccio più globale delle missioni rispetto alle avventure "nazionali" affrontate con l'amata Mistery Machine. "Anche questa cosa dei supereroi ci consente di diventare più globali", ha dichiarato la produttrice Pam Coats al sito Collider. "È difficile saltare da un paese all'altro nella Mystery Machine, giusto? Quindi poi metti lì la Mean Machine e la Falcon Fury e il mondo ti si apre più facilmente. È stato divertente giocare con luoghi diversi".

Il cast stellare di voci originali include anche Kiersey Clemons come Dee Dee, Zac Efron è Fred, Will Forte interpreta Shaggy, Jason Isaacs è Dick Dastardly, Gina Rodriguez interpreta Velma, Amanda Seyfried è Daphne. A prestare la voce a Scooby-Doo è Frank Welker, doppiatore di Megatron nel franchise Transformers.

Insieme ai nuovi poster vi proponiamo anche un imperdibile gadget per i fan di lunga data della "Scooby Gang". Sideshow ed Enesco presentano una replica ufficiale e da collezione della Mystery Machine realizzata da Jimmy Shore, dipinta a mano, con luci funzionanti che misura 13 centimetri in lunghezza e 16 centimetri in altezza. La replica della Mistery Machine è disponibile QUI.