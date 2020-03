Innocence: trailer e poster del legal-thriller sudcoreano

Di Pietro Ferraro lunedì 30 marzo 2020

Una donna incastrata per omicidio e sua figlia in cerca di prove per scagionarla.

Disponibili un trailer sottotitolato in inglese e un set di locandine ufficiali di Innocence, un thriller a sfondo legale scritto e diretto dal regista esordiente Park Sang-hyun.

Una madre è sospettata di aver avvelenato qualcuno a morte, ma dietro ad un evidente tentativo di incastrare la donna, sua figlia decide di difenderla e rivelare la verità dietro il caso.

La trama ufficiale:

Innocence racconta la storia di un avvocato di nome Jung In che cerca di provare l'innocenza di sua madre e di scoprire i segreti di un piccolo villaggio con l'aiuto del sindaco locale. Sua madre, Hwa Ja, è stata accusata di omicidio dopo che il vino di riso è stato avvelenato al funerale di suo marito, ma soffre di perdita di memoria e non può difendersi.

“Innocence” è interpretato da Shin Hye-sun (“A Violent Prosecutor”), Bae Jong-ok (“Five Senses of Eros”), Heo Joon-ho (“Default“) e Hong Kyung. Si prevede che uscirà nelle sale sudcoreane nel marzo 2020.