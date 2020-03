Possessor: trama e foto del thriller sci-fi di Brandon Cronenberg

Di Pietro Ferraro lunedì 30 marzo 2020

L'opera seconda del regista di "Antiviral" ha trovato una distribuzione americana.

Possessor il nuovo film di Brandon Cronenberg, figlio del regista David Cronenberg, accolto con entusiasmo alla sua prima al Sundance sarà distribuito negli Stati Uniti da NEON.

Possessor è un thriller fantascientifico interpretato da Andrea Riseborough (Oblivion, Birdman, The Grudge), Christopher Abbott (James White), Tuppence Middleton (The Imitation Game), con Sean Bean (Il signore degli anelli) e Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight), Rossif Sutherland, Raoul Bhaneja, Kabir Bedi e Kaniehtiio Horn.

La trama segue la madre, moglie separata, agente corporativo e killer prezzolato Tasya Vos (Riseborough) che lavora per un'organizzazione segreta che utilizza un tecnologia di impianto cerebrale per abitare i corpi di altre persone, spingendole a commettere omicidi per clienti paganti. Quando Tasya hackera e prende il controllo di un corpo per il suo prossimo obiettivo si ritrova intrappolata in un uomo che non è disposto a cedere senza combattere.

Possessor segna il secondo lungometraggio di Cronenberg, dopo il debutto con l'horror Antiviral presentato in anteprima al Festival di Cannes e vincitore come miglior opera prima canadese al Toronto International Film Festival e miglior regista esordiente al Sitges Film Festival.

Il film è una coproduzione canadese / britannica e prodotto da Niv Fichman, Kevin Krikst e Fraser Ash per Rhombus Media e Andy Starke per Rook Films. I produttori esecutivi sono: Gary Hamilton, Ryan Hamilton e Ying Ye di Arclight Films; Steven Squillante e David U. Lee di Leeding Media; Noah Segal e Adrian Love of Elevation Pictures; Simon Williams, Daniel Negret e Vaishali Mistry of Ingenious Media; Dave Bishop; Tony Roman; e Doris Pfardrescher di Well Go USA.

Fonte: Bloody Disgusting