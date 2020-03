Onward della Pixar dal 3 aprile su Disney Plus (ma non in Italia, per ora)

Di Federico Boni lunedì 30 marzo 2020

Dopo neanche un mese dall'uscita nei cinema Usa, poi chiusi causa Covid-19, Onward sbarca su Disney Plus.

Onward, la recensione: la magia della fratellanza e dei sentimenti nel nuovo film Pixar Una storia fantasy di fratellanza al centro di Onward, nuovo film originale Pixar in sala dal 16 aprile 2020. La pandemia da Coronavirus ha stravolto la distribuzione cinematografica mondiale, paralizzando Hollywood, centinaia di set e bloccando decine di annunciate uscite. Tra gli ultimi titoli a farsi vedere nelle sale d'America prima della totale serrata c'è stato Onward, ultimo gioiello Pixar, uscito il 6 marzo e arrivato ai 61,555,145 dollari nazionali, prima della chiusura totale dei cinema. 104, ad oggi, i milioni di dollari incassati in tutto il mondo, con decine di Paesi in attesa ancora di una release.

Ebbene la Disney ha deciso di lanciare immediatamente Onward sulla propria piattaforma streaming, Disney Plus, addirittura dal 3 aprile. Meno di un mese dopo la release a stelle e strisce. Una mossa inedita e quasi obbligata, per attirare nuovi eventuali abbonati e aggirare lo stop distributivo che in America potrebbe arrivare a lambire l'estate. Non a caso lo studios ha dovuto rinviare a data da destinarsi anche gli attesissimi Mulan e Black Widow, oltre a La donna alla finestra di Joe Wright, atteso per il 14 maggio, e La vita straordinaria di David Copperfield di Armando Iannucci, precedentemente annunciato per il 7 maggio.

E in Italia, quando potremo vedere Onward? Prima che la quarantena prendesse vita, la Disney aveva rinviato l'uscita cinematografica al 16 aprile, dal 5 marzo inizialmente annunciato, ma è praticamente impossibile immaginare le sale aperte tra poco più di due settimane. Onward potrebbe quindi arrivare al cinema tra giugno e luglio, nel caso in cui dovessimo tornare ad una parvenza di 'normalità', mentre è difficilmente immaginabile uno slittamento ulteriore, visto e considerato che Soul, altro film Pixar diretto da Pete Doctor, dovrebbe uscire il 16 settembre. Nel caso in cui la situazione dovesse perdurare, l'ipotesi Onward su Disney Plus Italia diverrà inevitabilmente strada più che praticabile.

Fonte: HollywoodReporter