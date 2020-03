The Power: trama, poster e foto del thriller sovrannaturale di Corinna Faith

Di Pietro Ferraro lunedì 30 marzo 2020

Un'infermiera affronta un turno di notte in un fatiscente ospedale britannico in cui si aggira un'entità malefica.

La paura del buio al centro di The Power, un nuovo thriller-horror sovrannaturale della regista Corinna Faith paragonato a The Woman In Black e The Others, la cui ambientazione ospedaliera ci ha ricordato il suggestivo horror spagnolo Fragile - A Ghost Story di Jaume Balagueró.

La trama ufficiale:





Ambientato a Londra nel 1973 durante un lungo e rigido inverno, quando alcuni minatori in sciopero interrompono l'alimentazione in tutta la Gran Bretagna, i blackout elettrici a cascata fanno precipitare il paese nell'oscurità. Val (Rose Williams), una giovane infermiera durante il suo primo giorno di servizio, è costretta a lavorare al turno di notte in un ospedale fatiscente. Quando la maggior parte dei pazienti e del personale vengono evacuati in un altro ospedale dall'altra parte della città, Val si ritrova in un edificio quasi vuoto, avvolto da un'oscurità sinistra. All'interno di queste mura si trova un segreto mortale e una presenza terrificante. Ora Val deve affrontare il suo passato traumatico e le paure più profonde per affrontare la forza malevola intenta a distruggerli tutti.

Il cast è completato Charlie Carrick, Paul Antony-Barber, Robert Goodman e Marley Chesham.

La protagonista Rose Williams ha interpretato Caterina Sforza Riario nella serie tv I Medici, Faith Palladino nella serie tv The Race - Corsa mortale e Claude de Valois nella serie tv Reign.

La regista Corinna Faith al suo secondo lungometraggio dopo il dramma Ashes del 2005 ha diretto anche il documentario televisivo 16 for a Day (2006).

The Power è attualmente in post-produzione ed è sprovvisto di una data di uscita ufficiale.

Fonte: Bloody Disgusting