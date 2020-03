She Dies Tomorrow: trama e foto del thriller apocalittico di Amy Seimetz

Di Pietro Ferraro lunedì 30 marzo 2020

Un thriller esistenziale per la seconda regia dell'attrice Amy Seimetz.

Disponibili una sinossi ufficiale e una prima immagine del film She Dies Tomorrow, descritto come un "thriller apocalittico esistenziale" diretto dall'attrice e regista indipendente Amy Seimetz.

La trama ufficiale:





Kate Lyn Sheil (The Sound of Silence) recita nei panni di Amy, una donna devastata dall'idea che domani morirà, un presentimento che la fa cadere in una vertiginosa spirale emotiva. Quando l'amica scettica di Amy Jane (Jane Adams del remake Poltergeist) scopre che il sentimento di morte imminente di Amy può essere contagioso, entrambi iniziano un bizzarro viaggio attraverso quello che potrebbe essere l'ultimo giorno della loro vita.

Il cast è completato da Michelle Rodriguez (la saga Fast & Furious), Olivia Taylor Dudley (The Vatican Tapes), Chris Messina (Birds of Prey), Josh Lucas (Le Mans '66 - La grande sfida), Katie Aselton (Bombshell - La voce dello scandalo), Kentucker Audley (American Woman), Jennifer Kim (Spider-Man: Homecoming), Tunde Adebimpe (Storia di un matrimonio), Madison Calderon (Run) e un cameo del regista Adam Wingard che ha diretto Kate Lyn Sheil nel thriller-horror You're Next.

She Dies Tomorrow è prodotto da Seimetz con David Lawson Jr., Justin Benson e Aaron Moorhead di Rustic Films.

I crediti come attrice di Amy Seimetz includono ruoli nel thriller-horror Sacrament, nella serie tv Stranger Things come Becky Ives, nel sequel Alien: Covenant come Faris e nel remake Pet Sematary come Rachel. Inoltre Seimetz ha diretto il crime-horror Sun Don't Shine (2012) suo film d'esordio e creato con Lodge Kerrigan la serie tv The Girlfriend Experience di cui ha diretto anche 13 episodi.

She Dies Tomorrow doveva essere presentato in anteprima mondiale ad Austin al South by Southwest (SXSW), prima della cancellazione del festival a causa dell'emergenza coronavirus.





Fonte: Bloody Disgusting