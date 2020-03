Birds of Prey: un video spiega come preparare il panino perfetto di Harley Quinn

Di Pietro Ferraro lunedì 30 marzo 2020

La preparazione del perfetto sandwich alle uova di Harley Quinn spiegato in un video tutorial dall'attore Bruno Oliver.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Birds of Prey, primo film da protagonista per la Harley Quinn di Margot Robbie, non ha purtroppo avuto il successo sperato con incassi deludenti, ma critiche favorevoli e fan soddisfatti del ritorno del personaggio più amato del controverso Suicide Squad di David Ayer.

Una delle scene più divertenti del film è quella in cui Harley Quinn sta per addentare il suo rimedio per il dopo sbornia, il perfetto sandwich alle uova che nel film vediamo preparato su una piastra con uova fritte, bacon, formaggio americano e salsa piccante, mentre Margot Robbie descrive dettagliatamente la preparazione di questo appetitoso e bisunto inno al colesterolo che farebbe inorridire ogni patito della dieta.

In un recente un video condiviso da Variety, l'attore Bruno Oliver che interpreta il cuoco Sal nella scena in cui Harley Quinn vede preparare il suo sandwich perfetto mostra ai fan come preparare questa golosità, e tra i suoi consigli c'è l'utilizzare del pane ciabatta che presenta angoli e fessure pronte ad accogliere il mix appiccicoso di uova e formaggio che andrà squagliandosi e amalgamandosi.

Oliver nel video spiega di aver usufruito di una controfigura per alcune riprese ravvicinate come ad esempio quando rompe perfettamente due uova con una mano senza creare un pasticcio sulla piastra, un gesto di estrema maestria in realtà eseguito dallo chef che si occupava del catering sul set di "Birds of Prey".

È stato sicuramente uno dei preparativi più strani come attore che abbia mai fatto. Ho trascorso la notte a distruggere la mia cucina facendo ripetutamente panini con le uova...Ho letto molto sul sandwich come metafora della guarigione di Harley. Ho letto molte cose che si riferiscono a Sal come l'unico maschio nel film che non la frega.

L'attore Bruno Oliver ha un ricco curriculum televisivo con ruoli in tantissime serie tv come Dr. House, Modern Family, Criminal Minds, Castle, NCIS: Los Angeles e molte altre.