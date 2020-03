The Operative - Sotto Copertura: trailer italiano dello spy-thriller disponibile in streaming

Di Pietro Ferraro lunedì 30 marzo 2020

gli aspetti più intimi della vita di una spia in un thriller con Diane Kruger e Martin Freeman.

In piena emergenza Coronavirus aumentano le offerte per fruire di cinema in streaming e oggi vi proponiamo il trailer italiano di The Operative - Sotto Copertura, lo spy-thriller diretto dal regista israeliano Yuval Adler (Bethlehem) basato sul racconto "The English Teacher" di Yiftach Reicher-Atir, un ex agente dell'Intelligence.

Il film, interpretato da Diane Kruger (Oltre la notte), Martin Freeman (Lo Hobbit) e Cas Anvar (The Expanse), racconta la vita di una spia indagandone gli aspetti più intimi: quotidianità, relazioni interpersonali, sentimenti. Come vive il proprio quotidiano una donna costretta a fingere una falsa identità, a simulare sentimenti che non prova, a guardarsi da tutto e tutti immersa in un’esistenza intrisa di bugie?

La trama ufficiale:





Rachel è un’agente del Mossad sotto copertura. Il suo tutor Thomas, con il quale ha anche un legame affettivo, le assegna una difficile missione. Dovrà andare in Iran, cercare Farhad Razavi, il dirigente di una società di componenti elettroniche, per sottrargli segretissimi dati sensibili che una volta acquisiti, lo costringano a prestarsi a un’operazione del Mossad: fare entrare nel Paese materiale difettoso che provochi delle falle nel sistema nucleare iraniano in preparazione. Rachel riesce a creare il contatto ma non può sapere in anticipo che cosa le accadrà.

Il cast è completato da Rotem Keinan, Lana Ettinger, Yoav Levi, Yohanan Herson, Rita Bäde, Annette Atzpodien, Daniel Wandelt, Julia Schneider, Mohsen Azimi, Mehdi Mosadekpur , Gal Friedman e Ohad Knoller.

Alcune scene del film sono state effettivamente girate in segreto a Teheran. Il governo iraniano non ha dato il permesso al regista israeliano di filmare nelle strade di Teheran, quindi Yuval Adler ha assunto una società cinematografica tedesca che ha poi assunto una società cinematografica francese per girare scene a Teheran senza dire ai cittadini per quale progetto sarebbero state utilizzate.

Il film è attualmente disponibile sulle migliori piattaforme digitali: CHILI, GOOGLE PLAY, RAKUTEN, INFINITY TV e SKY PRIMAFILA.