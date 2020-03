Mortal Kombat Legends: trailer ufficiale italiano del film d'animazione "Scorpion's Revenge"

Di Pietro Ferraro lunedì 30 marzo 2020

Il nuovo film d'animazione ispirato all'universo del videogioco Mortal Kombat arriva in digitale il 16 aprile 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Warner. Bros. ha reso disponibile un trailer sottotitolato in italiano del film d'animazione Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge che mette a confronto i campioni di Outworld e Earthrealm in una competizione all'ultimo sangue che alla fine determinerà il destino della Terra e di tutti i suoi cittadini. Lord Raiden, protettore di Earthrealm, deve radunare i più grandi combattenti del suo regno per difenderlo dal malvagio Shang Tsung in una battaglia che porrà fine a tutte le battaglie: Mortal Kombat!

Il cast di voci originali include Joel McHale (Community) nel ruolo di Johnny Cage, Jennifer Carpenter (Dexter) nel ruolo di Sonya Blade, Jordan Rodrigues (Liu Kang), Patrick Seitz (Scorpion & Hanzo Hasashi), Steve Blum (Sub-Zero), Artt Butler (Shang Tsung), Darin De Paul (Quan Chi), Robin Atkin Downes (Kano), David B. Mitchell (Raiden), Ike Amadi (Jax Briggs), Kevin Michael Richardson (Goro), Grey Griffin (Kitana & Satoshi Hasashi) e Fred Tatasciore (Demon Torturer).

Il film è diretto da Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham, Justice League: Il trono di Atlantide) da una sceneggiatura di Jeremy Adams (Supernatural, Teen Titans Go! Vs. Teen Titans).

"Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge" è il terzo progetto animato ispirato all'iconico picchiaduro di Midway dopo un prequel animato del primo film, intitolato Mortal Kombat: The Journey Begins e pubblicato direct-to-video nel 1995 e la serie animata Mortal Kombat: Defenders of the Realm del 1996.

Il film è prodotto da Warner Bros. Animation, insieme a NeatherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment. Il film, distribuito da Warner Bros. Home Entertainment, a partire dal 16 aprile sarà disponibile per l’acquisto in digitale (anche in 4K UHD) su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 30 aprile sarà inoltre disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Vvvid e Infinity.