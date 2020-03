Extraction: trama e poster del film Netflix con Chris Hemsworth

Di Pietro Ferraro martedì 31 marzo 2020

Il 26 aprile debutta su Netflix l'action-thriller prodotto dai fratelli Russo.

Disponibile un primo poster ufficiale di Extraction, l'action-thriller di Netflix con protagonista Chris Hemsworth, il Thor dell'Universo Cinematografico Marvel. Il film è scritto da Joe Russo che ha anche co-prodotto la pellicola con suo fratello Anthony Russo.

Extraction segue un uomo di nome Tyler Rake (Hemsworth), un mercenario del mercato nero che ha il compito di salvare il figlio di un signore del crimine internazionale. La missione mortale però diventa ancora più pericolosa quando Rake è costretto ad addentrarsi nel mondo sotterraneo del traffico di droga e del traffico di armi.

Il film segna il debutto alla regia di Sam Hargrave, attore stuntman e coordinatore di scene d'azione i cui crediti da stuntman includono ruoli di di controfigura di Hugh Jackman in Wolverine - L'immortale e del Captain America di Chris Evans in The Avengers. Hargrave ha lavorato con in Fratelli Russo in tutti i film dell'UCM diretti dai fratelli cineasti incluso il blockbuster Avengers: Endgame.

Il cast è completato da David Harbour del reboot Hellboy e della serie tv Stranger Things, Golshifteh Farahani, Derek Luke, Pankaj Tripathi, Randeep Hooda, Mir Sarwar, Chris Jai Alex, Marc Donato e Hays Wellford.

I fratelli Russo sono attualmente impegnati con la post-produzione di Cherry. un film biografico che vede protagonista Tom Holland il Peter Parker / Spider-Man dell'UCM.

Extraction sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 24 aprile.

Fonte: Instagram