To the Stars: trailer e poster del dramma con Kara Hayward e Liana Liberato

Di Pietro Ferraro martedì 31 marzo 2020

In una piccola cittadina americana l'amicizia tra due ragazze sfocia nel dramma.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di To the Stars, dramma indipendente che ha debuttato lo scorso anno al Sundance Film Festival. Girato in bianco e nero e poi convertito a colori, il film è una storia ambientata in una piccola cittadina americana degli anni '60 dove una ragazza introversa stringe un'amicizia intima con una nuova compagna di scuola che nasconde un passato nebuloso.

La trama ufficiale:





In una cittadina timorata di Dio nell'Oklahoma degli anni '60, la giovane Iris (Kara Hayward) occhialuta e solitaria sopporta le sceneggiate di sua madre provocate dagli alcolici e le dosi giornaliere di bullismo dei suoi compagni di classe. Trova conforto in Maggie (Liana Liberato), la nuova carismatica ed enigmatica ragazza della scuola, che affina il potenziale non sfruttato di Iris e la spinge fuori dal guscio. Quando il misterioso passato di Maggie non può più essere evitato, la piccola comunità viene gettata in uno stato di panico, lasciando Maggie a prendere misure potenzialmente drastiche e spingendo Iris a difendere se stessa e la sua amica.

Il cast è completato da Jordana Spiro, Shea Whigham, Malin Akerman, Tony Hale, Adelaide Clemens, Lucas Jade Zumann, Adelaide Clemens, Kara Hayward, Madisen Beaty, Tina Parker, Natalie Canerday e J.D. Evermore.

È davvero la bellezza che sta dietro la realizzazione di un film indipendente: tutti sono lì perché vogliono fare il miglior film possibile. Nessuno è presente per l'assegno di fine mese. Ci sono perché leggono la sceneggiatura e ci credono. Vogliono renderlo fantastico, quindi l'atteggiamento - penso in generale - sul set è sempre molto più leggero. Sappiamo cosa troveremo quando entriamo sul set. Tutti vogliono solo creare qualcosa di bello. Liana Liberato

To the Stars è diretto dalla regista americana Martha Stephens (Viaggio al nord, Pilgrim Song) e scritto dell'attrice Shannon Bradley-Colleary alla sua prima sceneggiatura. Il film è prodotto da Gavin Dorman, Stacy Jorgensen, Kristin Mann, Erik Rommesmo.

Fonte: Solzyatthemovies