Seahorse: The Dad Who Gave Birth - trailer del documentario di Jeanie Finlay

Di Pietro Ferraro martedì 31 marzo 2020

Genitorialità transgender nel coraggioso documentario sul papà che ha partorito.

Disponibile un trailer ufficiale di Seahorse: The Dad Who Gave Birth, un documentario che traccia il percorso di un uomo transgender verso la genitorialità. Il titolo è un riferimento ai cavallucci marini, specie in cui il maschio porta le uova depositate dalla femmina nella sua tasca fino alla loro nascita.

La trama ufficiale:





Freddy ha 30 anni e desidera creare una famiglia, ma ciò pone sfide uniche. È un transgender gay. Decidere di portare in grembo il proprio bambino ha richiesto anni di ricerca interiore, ma era impreparato alla realtà della gravidanza, sia fisicamente che nello sfidare la comprensione fondamentale della società di genere e famiglia. Per lui ciò che sembra pragmatico, per gli altri è motivo di confronto; questo non faceva parte del suo piano. In un contesto di ostilità nei confronti delle persone trans, è costretto a confrontarsi con la sua ingenuità. Realizzato con un accesso e una collaborazione senza precedenti, Seahorse è una storia audace e lirica su ciò che ci rende ciò che siamo.

Seahorse: The Dad Who Gave Birth è diretto dalla regista britannica Jeanie Finlay (Teenland, Goth Cruise, Orion: The Man Who Would Be King) che ha diretto anche il "making of" Game of Thrones: The Last Watch. Il film presentato in anteprima al Tribeca Film Festival lo scorso anno sarà disponibile negli Stati Uniti direttamente in VOD a partire dal 16 giugno.

Fonte: Seahorse