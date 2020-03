Coronavirus: Daniel Dae Kim annuncia la sua negatività al Covid-19 (video)

Di Pietro Ferraro martedì 31 marzo 2020

L'attore Daniel Dae Kim aggiorna sul suo stato di salute dalla quarantena per Coronavirus.

L'attore Daniel Dae Kim ha utilizzato Instagram per annunciare di aver superato la quarantena e di essere finalmente negativo al coronavirus.

Daniel Dae Kim, volto noto delle serie tv Lost and Hawaii Five-O, ha annunciato di essere negativo al Covid-19, 10 giorni dopo aver contratto la malattia.

L'attore 51enne ha pubblicato un video sul suo account Instagram in cui ha aggiornato i fan su come è andato il suo trattamento per Covid-19. Dopo aver condiviso che era "praticamente tornato alla normalità" la scorsa settimana, ha notato che i suoi sintomi sono peggiorati il ​​giorno successivo alla pubblicazione del video.

Questa malattia è diversa da qualsiasi cosa io abbia mai sperimentato e la scorsa settimana non ha fatto eccezione. Quindi, il giorno dopo il mio ultimo video, il mio corso di trattamento è terminato. Mi sentivo più sano, come ho già detto, e ho pensato che sarebbe stato bello lasciare che il mio sistema immunitario si occupasse del resto. Ma forse ero un po' troppo fiducioso. Il giorno dopo, ho iniziato a sentirmi lento, stanco. Ero ancora congestionato e stranamente ho perso il senso dell'olfatto, il che ha portato a una perdita del senso del gusto.

Kim ha osservato che, sebbene abbia iniziato a sentirsi peggio e abbia sviluppato nuovi sintomi, la sua febbre non è mai tornata, il che ha rassicurato lui e il suo medico.

La buona notizia è che non ho mai più avuto la febbre, la cattiva notizia è che non mi sentivo ancora bene. Da allora, il mio medico mi ha detto che questi sintomi sono comunemente associati a quella che viene chiamata infiammazione post-virale e fa parte del processo di recupero naturale del nostro corpo. Per me, questo è durato per un paio di giorni, ma mi è stato detto che può durare fino a qualche settimana.

Kim ha concluso il suo video osservando che non ha intenzione di pubblicare ulteriori aggiornamenti e lasciare la parola agli esperti.

Sono cambiate molte cose nel mondo da quando mi è stata diagnosticata la prima volta, e sfortunatamente non tanto per il meglio. Ci sono molte più voci molto più importanti come medici e scienziati che tutti dovremmo ascoltare e da cui imparare. Ho sempre considerato il mio viaggio solo una piccola parte di come questa malattia ha avuto un impatto sulla nostra vita collettiva e ora che sto meglio sembra solo un momento naturale per concluderlo.

Daniel Dae Kim ha interpretato il Dr. Jackson Han nella serie tv The Good Doctor, ha interpretato il maggiore Ben Daimio nel reboot Hellboy, è apparso nella commedia romantica Finché forse non vi separi e nel dramma Blast Beat.





























