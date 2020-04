Monster Hunter: il film live-action è pronto per le sale

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 aprile 2020

Il boss di Constantine Films aggiorna sul film di Monster Hunter e la serie tv Resident Evil.

Il sito Deadline ha intervistato il produttore Martin Moszkowicz a capo della Constantin Films, società di produzione / distribuzione tedesca con base a Monaco che nel loro catalogo vantano titoli di punta come il franchise di Resident Evil, l'horror Scary Stories to Tell in the Dark, i film Netflix Polar e Silence, la commedia campione d'incassi Perfect Secrets remake tedesco di Perfetti sconosciuti e anche Monster Hunter, il film live-action basato sulla popolare serie di videogiochi Capcom.

Durante l'intervista Moszkowicz ha rivelato che la serie "Resident Evil" di Netflix prevista per giugno è purtroppo stata messa in stand-by per una nuova collocazione mentre il film di Monster Hunter con protagonista Milla Jovovich è invece completato e pronto per la distribuzione.

Siamo pronti per un'uscita mondiale a settembre, lo consegneranno questa settimana.

Moszkowicz ha anche parlato dell'emergenza coronavirus e di come Constantine Films sta affrontando l'emergenza.

I nostri uffici sono praticamente chiusi con pochissime persone che lavorano che sono necessarie - quindi, contabilità, in sostanza. Tutti alla Constantin e il nostro personale finora sono sani. Non abbiamo alcun caso. Non solo in Germania, ma in tutto il mondo. Ma siamo chiusi a livello mondiale. Stiamo pagando per far andare avanti il personale. I costi complessivi sono quantificabili in milioni, non abbiamo ancora tirato le somme, ma siamo vicini ai 5 milioni di dollari e stiamo cercando di mantenere più personale possibile. Siamo stati pesantemente colpiti da costi enormi, ma siamo in grado di cavarcela.

Monster Hunter è un videogioco Action / RPG lanciato su PlayStation 2 nel 2004 che consente ai giocatori di cacciare e intrappolare i mostri, utilizzando un assortimento di diverse armi create man mano che il gioco procede.

La trama del film incentrata sul leader di una squadra militare delle Nazioni Unite di nome Artemis, interpretata da Jovovich, che viene trasportata in un universo parallelo popolato da mostri. Lì incontra e collabora con un uomo del luogo noto come il Cacciatore (Tony Jaa), con i due che fanno squadra per chiudere un portale e impedire ai mostri di attaccare la Terra.

Diretto da Paul W.S. Anderson, Monster Hunter è interpretato anche da Ron Perlman (Drive), T.I. Harris (Ant-Man and The Wasp), Diego Boneta (Luis Miguel, Rock of Ages), così come Meagan Good (Code Black) e Josh Helman (X-Men: Giorni di un futuro passato).