Uncharted: film bloccato il primo giorno di riprese, lo rivela Tom Holland

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 aprile 2020

Il travagliato adattamento cinematografico del videogioco "Uncharted" subisce l'ennesimo rinvio.

Il film live-action di Uncharted dopo una fase di sviluppo a dir poco travagliata, con diversi registi che hanno abbandonato lungo la strada, aveva finalmente superato la fase pre-produzione e si stava apprestando ad iniziare le riprese, ma la produzione è stata bruscamente e improvvisamente interrotta a causa dell'emergenza Coronavirus, dando l'ennesimo stop ad un progetto davvero molto sfortunato.

Il protagonista Tom Holland nel frattempo è tornato nel Regno Unito e durante una recente sessione di domande e risposte ha rivelato che lo stop al film è arrivato durante il primissimo giorno di produzione.

Ci siamo presentati per il nostro primo giorno di riprese e ci hanno chiuso. Eravamo a Berlino.

Tom Holland ha affermato che l'adattamento prenderà ispirazione dal quarto gioco della serie Uncharted 4: Fine di un ladro, che vede Nathan tornare in azione dopo un lungo periodo di pausa coinvolto da suo fratello Sam nella ricerca del tesoro perduto del pirata Henry Every che li porterà in Madagascar. Holland ha anche confermato che interpreterà una versione più giovane del cacciatore di tesori Nathan Drake con il film fungerà da storia di origine.

Il film di Uncharted vede Ruben Fleischer (Venom, Benvenuti a Zombieland) dirigere da una sceneggiatura di Art Marcum e Matt Holloway. Holland sarà affiancato nel cast da Antonio Banderas, Sophie Ali, Tati Gabrielle e Mark Wahlberg in origine designato al ruolo di protagonista e ora scelto come Victor Sullivan, il mentore di Nathan Drake. La serie di videogiochi "Uncharted" creata da Naughty Dog e pubblicata da PlayStation ad oggi venduto oltre 41 milioni di copie a livello globale.

A causa delle ricadute dell'epidemia di Coronavirus, Sony Pictures ha rinviato la data di uscita di Uncharted dal 5 marzo 2021 all'8 ottobre 2021. Sony Pictures oltre ad Uncharted ha ritardato anche anche un altro paio di uscite di alto profilo previste per l'estate 2020: Morbius slittato al 19 marzo 2021 e Ghostbusters: Afterlife posticipato al 5 marzo 2021 (lo slot in precedenza occupato da Uncharted).

Fonte: Heroic Holywood