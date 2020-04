Greenland: trailer del disaster-movie con Gerard Butler

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 aprile 2020

Una famiglia cerca un rifugio sicuro mentre una cometa minaccia la vita sulla Terra.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer internazionale di Greenland; dopo il fracassone e pasticciato Geostorm Gerad Butler torna al genere catastrofico, ma stavolta sembra fare davvero sul serio. In questo disaster-movie che ricorda il Deep Impact con Morgan Freeman alcuni frammenti di una cometa stanno per impattare sulla Terra con risultati devastanti mentre una famiglia cerca di raggiungere un luogo sicuro prima dell'impatto finale del frammento più grande, che scatenerà una vera a propria apocalisse.

Greenland è scritto da Chris Sparling (Buried - Sepolto, La foresta dei sogni) e diretto da Ric Roman Waugh, ex coordinatore di stunt passato dietro la macchina da presa dove ha diretto Felon - Il colpevole con Val Kilmer, Snitch - L'infiltrato con The Rock e La fratellanza con Nikolaj Coster-Waldau e Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen in cui Waugh ha diretto Gerard Butler.

Una coppia sposata deve mettere in salvo il loro figlio e se stessi dopo essere stati sorteggiati per entrare in un bunker sotterraneo, poiché un enorme oggetto spaziale minaccia di distruggere il mondo in meno di 48 ore.

Il cast è completato da Morena Baccarin, Scott Glenn, Andrew Bachelor, David Denman, Brandon Quinn, Claire Bronson, Joshua Mikel, Gary Weeks, Madison Johnson, Hayes Mercure, Roger Dale Floyd, Rick Pasqualone e Mike Gassaway.

Il film è prodotto da Gerard Butler, Basil Iwanyk, Sébastien Raybaud e Alan Siegel. STX Films dovrebbe far uscire Greenland negli Stati Uniti a giugno, ma la modalità di distribuzione, cinema o digitale, dipenderà dall'andamento dell'emergenza Coronavirus.