Universal produrrà un thriller-horror con il regista della serie tv Watchmen

Di Pietro Ferraro giovedì 2 aprile 2020

Universal Pictures e Shawn Levi preparano un nuovo monster-movie.

Universal Pictures ha reclutato il regista Stephen Williams per dirigere un thriller-horror intitolato Don't Go in the Water. Williams ha numerosi crediti televisivi come regista e produttore esecutivo di serie tv tra cui Lost, Transporter, Person of Interest e più recentemente The Walking Dead, Westworld e Watchmen.

Don't Go in the Water non sarà il primo lungometraggio di Williams che è stato molto attivo negli anni '90 con regie per il dramma australiano Soul Survivor (1995) e diversi film tv tra cui un paio della serie "Zona d'ombra".

Il sito Variety riporta che Williams dirigerà da una sceneggiatura di Peter Gaffney. Non ci sono dettagli sulla trama, ma il film viene descritto come un film di mostri con elementi thriller e un titolo come "Non entrare in acqua" evoca mostruosità marine di un qualche genere.

Shawn Levy (Una notte al museo) e Dan Levine produrranno "Don't Go in the Water" per 21 Laps Entertainment, insieme a Adam Kolbrenner per Lit Entertainment Group. Adam Rodin è produttore esecutivo. Il vicepresidente esecutivo della Universal Matt Reilly e il direttore dello sviluppo Lexi Barta supervisioneranno il progetto per conto dello studio.