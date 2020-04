Peninsula: primo trailer dello zombie-movie Train To Busan 2

Di Pietro Ferraro giovedì 2 aprile 2020

Il regista sudcoreano Yeon Sang-ho torna nell'universo zombie di "Train to Busan" con il sequel post-apocalittico "Peninsula"

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer dello zombie-movie Peninsula, sequel dell'acclamato zombie-movie sudcoreano Train a Busan, ambientato 4 anni dopo gli eventi del film originale.

Il film vede protagonista Jung-seok (Gang Dong-won) un ex soldato che riesce a fuggire dalla penisola coreana - un deserto infestato da zombie trasformato in un ghetto da altre nazioni che cercano di fermare la diffusione del virus. Rispedito sul posto con una squadra in missione per recuperare qualcosa di prezioso, l'ex soldato entra attraverso il porto di Incheon per raggiungere Seoul e viene attaccato insieme alla squadra, scoprendo che sulla penisola sono rimasti molti sopravvissuti non infetti che hanno bisogno di soccorso.

Il cast è completato da Lee Jung-hyun (The Battleship Island), l'attrice adolescente Lee Re (Hope) Kwon Hae-hyo (The Fake), Kim Min-jae (Psychokinesis), Koo Kyo-hwan (Maggie) e l'attrice bambina Lee Ye Won.

Alla regia torna Yeon Sang-ho che ha citato come fonti d'ispirazione per il suo sequel classici del genere post-apocalittico come La terra dei morti viventi, The Road, Interceptor e Mad Max: Fury Road così come alcuni manga a sfondo apocalittico come “Akira” e "Dragon Head".

