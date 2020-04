Jurassic World: Dominion - prima immagine ufficiale di Jurassic World 3

Di Pietro Ferraro giovedì 2 aprile 2020

Il regista Colin Trevorrow condivide da casa un'immagine del terzo film di Jurassic World.

La pandemia globale di Coronavirus ha bloccato tutte le produzioni cinematografiche in giro per il mondo, e tra queste c'è stato Jurassic World: Dominion, terzo film di Jurassic World e sesto film della saga Jurassic Park.

Jurassic World 3 vede il ritorno in cabina regia di Colin Trevorrow che ha diretto il Jurassic World originale e scritto il sequel "Il Regno Distrutto". Il regista dopo lo stop alle riprese pare non si sia fermato completamente e sembra stia lavorando al film da casa, come testimonia una nuova foto condivisa dal regista su Instagram che ci mostra una prima occhiata ufficiale al film.

Il cast è un mix di volti noti del franchise e nuove aggiunte e comprende Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Justice Smith, Daniella Pineda, Jake Johnson, Omar Sy, Dichen Lachman, Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Scott Haze.

Emily Carmichael ha scritto la sceneggiatura con Trevorrow. Frank Marshall e Pat Crowley produrranno insieme a Steven Spielberg e Trevorrow come produttori esecutivi.

Al momento Universal ha fissato la data di uscita all'11 giugno 2021, ma con l'emergenza sanitaria in corso e lo stop alle riprese la data potrebbe subire modifiche.