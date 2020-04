Birds of Prey: nuova statua "Iron Studios" di Harley Quinn & Bruce

Di Pietro Ferraro giovedì 2 aprile 2020

Harley Quinn e la iena Bruce ritratti in una nuova statua da collezione in edizione limitata.

Harley Quinn è recentemente tornata in tutto il suo folle splendore nello spin-off Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, ottavo film del'Universo Esteso DC e primo film in solitaria per il personaggio di Margot Robbie lanciato dal film Suicide Squad del 2016.

Con incassi deludenti, ma una critica che ha premiato la performance di Robbie e la prospettiva tutta al femminile della regista Cathy Yan, "Birds of Prey" è disseminato di citazioni che riportano al film Suicide Squad, vedi Harley Quinn che non permette a Renee Montoya di prendere in prestito la sua maglietta "Daddy's Little Monster", o il poster di ricercato che ritrae Digger Harkness alias Boomerang appeso sul muro della stazione di polizia. In Birds of Prey ci sono anche scene riutilizzate da Suicide Squad come l'incipt del film con la sequenza della trasformazione della dottoressa Harleen Quinzel nella fidanzata del Joker presso la ACE Chemicals. In Suicide Squad un flashback ci mostrava il Joker far cadere la psicologa nella stessa vasca che lo ha reso il ridanciano psicopatico che tutti conosciamo. Birds of Prey riprende quel filmato modificandolo in modo che il volto del Joker non sia riconoscibile e rendendo lo spin-off anche un racconto di origine per la Harley Quinn di Robbie.

Una delle bizzarrie viste in Birds of Prey vede Harley scegliere come animale domestico una iena ridens di nome Bruce che diventerà il cucciolo di Harley e un surrogato affettivo per colmare il vuoto lasciato dal suo "puddin". Ora l'accoppiata Harley & Bruce è diventata una statua in scala 1:10, dipinta a mano e realizzata da Iron Studios in edizione limitata.

La statua ritrae una sorridente Harley Quinn e la Jena Bruce insieme sul divano dell'appartamento di Harley, con quest'ultima che indossa una salopette dorata ed è appoggiata alla sua massa da baseball "buonanotte" mentre Bruce mostra le zanne e indossa un collare rosa.

La statua "Harley Quinn & Bruce" misura 14 centimetri in altezza, 13 centimetri in larghezza e pesa 600 grammi. Trovate la statua disponibile in pre-ordine QUI.