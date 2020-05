Popeye: il film animato in CGI di Genndy Tartakovsky torna in pista

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 maggio 2020

Di nuovo in sviluppo il film animato di Braccio di ferro del creatore di Samurai Jack e Hotel Transylvania.

Il Popeye che l'animatore Genndy Tartakovsky, creatore di Samurai Jack e regista di Hotel Transylvania, stava sviluppando diversi anni or sono con Sony Pictures Animation si arenò a suo tempo, con Tartakovsky che abbandonò il progetto dichiarando: "...penso che lo studio stia attraversando dei cambiamenti e non so se vogliono fare il Popeye che voglio fare."

Ora il sito Animation Magazine (via CBR) riporta che Genndy Tartakovsky sta di nuovo sviluppando il progetto, ma ha cambiato studio con una nuova partnership siglata don King Features.

Da bambino ero davvero destinato a fare un film, e quel film era Popeye. Tanto che, quando ho iniziato l'animazione, il mio primo insegnante era un animatore Popeye di 90 anni degli studi Fleischer, Gordon Sheehan. Quindi penso che sia il destino che mi ha portato qui...Popeye più di ogni altra cosa incarna davvero l'umorismo fisico, e il motivo per cui faccio animazione è ridere del movimento...Abbiamo lavorato su Popeye per un po' di tempo e volevamo davvero esplorare come Popeye avrebbe tradotto dal vecchio cartoni animato degli anni '30 e dei cartoni animati degli anni '40 ad oggi. Per modernizzarlo senza perdere il cuore e la sincerità di ciò che Popeye è davvero, e cosa significava per me da bambino e da adulto. Genndy Tartakovsky

Creato da EC Segar, Popeye aka Braccio di Ferro ha debuttato nel lontano 1929 con una prima apparizione ne fumetto "Thimble Theater". Introdotto come un personaggio di supporto, Popeye divenne ben presto la star della striscia a fumetti. Nel 1933 i Fleischer Studios di Max e Dave Fleischer adattarono i personaggi di "Thimble Theatre" in una serie di cortometraggi animati cinematografici a cui seguirono una serie di cartoni animati prodotti sino al 1957. Braccio di Ferro nel 1980 ha avuto anche un adattamento live-action per il grande schermo diretto da Robert Altman e interpretato dal compianto Robin Williams. Il personaggio è stato anche protagonista di una prolifica serie di videogiochi, ma l'adattamento più famoso è l'originale arcade Popeye del 1982, con grafica e gameplay simile a classici come Donkey Kong e Mario Bros., prodotto dalla Nintendo per le sale giochi e poi portato su molte piattaforme casalinghe.

Fonte: Animation Magazine