Paramount rinvia SpongeBob 3 e Infinite con Mark Wahlberg

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 aprile 2020

L'incertezza dell'emergenza Covid-19 spinge Paramount a posticipare altri due titoli previsti per l'estate.

Ancora modifiche sulle date di uscita per la chiusura dei cinema statunitensi e lo stop alle produzioni cinematografiche nel mondo causa pandemia Coronavirus. Paramount dopo lo slittamento di A Quiet Place 2 a settembre e Top Gun: Maverick a dicembre ha deciso di far slittare anche il film d'animazione in CGI SpongeBob - Amici in fuga e il thriller fantascientifico Infinite con Mark Wahlberg.

La finestra delle uscite estive a causa dell'incertezza sui tempi della riapertura va restringendosi, e ora il terzo film di SpongeBob, precedentemente programmato per il 31 luglio 2020, prende la data di uscita del 7 agosto 2020, che in precedenza apparteneva al thriller d'azione "Infinite" di Whalberg che di conseguenza slitta dal 7 agosto 2020 al 28 maggio 2021.

"SpongeBob - Amici in fuga" segue SpongeBob e il suo migliore amico Patrick che a seguito del rapimento della lumaca di mare domestica Gary, si imbarcheranno in un’epica avventura per riportarla a casa. Mentre affrontano i momenti piacevoli e pericolosi di questa esilarante missione di salvataggio, SpongeBob e i suoi amici proveranno che non c’è nulla di più potente di una vera amicizia.

"Infinite" diretto da Antoine Fuqua è un adattamento del romanzo di "The Reincarnationist Papers" di D. Eric Maikranz e vede Wahlberg nei panni di un uomo sull'orlo del suicidio, ossessionato da abilità che non ricorda di aver mai appreso e ricordi di luoghi che non ha mai visitato. Viene salvato da un gruppo di persone chiamato "Infiniti" che lo aiutano a riscoprire i suoi ricordi e sperano che lui possa aiutarli a contrastare un membro del gruppo che ha un piano orribile per l'umanità.

