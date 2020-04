Stasera in tv: "Gifted - Il dono del talento" su Rai 1

Di Pietro Ferraro venerdì 3 aprile 2020

Rai 1 stasera propone Gifted - Il dono del talento, film drammatico del 2017 diretto da Marc Webb e interpretato da Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate e Octavia Spencer.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Chris Evans: Frank Adler

Mckenna Grace: Mary Adler

Lindsay Duncan: Evelyn Adler

Jenny Slate: Bonnie Stevenson

Octavia Spencer: Roberta Taylor

Glenn Plummer: Avv. Greg Cullen

John Finn: Aubrey Highsmith

Elizabeth Marvel: Gloria Davis

Jona Xiao: Lijuan

Julie Ann Emery: Pat Golding

Keir O'Donnell: Bradley Pollard

John M. Jackson: Giudice Edward Nichols

Doppiatori italiani

Massimiliano Manfredi: Frank Adler

Anita Ferraro: Mary Adler

Barbara Castracane: Evelyn Adler

Joy Saltarelli: Bonnie Stevenson

Alessandra Cassioli: Roberta Taylor

Massimo Rossi: Avv. Greg Cullen

Paolo Marchese: Aubrey Highsmith





Trama e recensione

Frank Adler (Chris Evans) è un uomo single che alleva una bambina prodigio, la sua giovane nipote di sette anni Mary (Mckenna Grace), in una città costiera della Florida. I piani di Frank per una vita scolastica normale per Mary saltano quando la madre di Frank, Evelyn (Lindsay Duncan), viene a conoscenza delle abilità matematiche strabilianti della bambina, con i piani per la sua nipotina che minacciano di separare Frank e Mary. Octavia Spencer interpreta Roberta, padrona di casa e migliore amica di Frank. Jenny Slate è l'insegnante di Mary, Bonnie, una giovane donna il cui interesse per la sua allieva si sviluppa in una relazione con lo zio.





Curiosità



Il problema di Navier-Stokes menzionato nel film è in effetti uno dei sette problemi del Millennium Prize in matematica. Il Clay Mathematics Institute ha offerto un premio di 1.000.000 di dollari alla prima persona che fornisce una soluzione per una specifica dichiarazione del problema.



John Krasinski, che è un buon amico del collega bostoniano Chris Evans, ha fornito la voce all'operatore dell'MIT alla fine del film.



Dopo che le riprese sono terminate, Chris Evans e Jenny Slate hanno iniziato una relazione e si sono lasciati quasi un anno dopo. Nel novembre del 2017, tuttavia, è stato annunciato che erano tornati insieme, prima di lasciarsi ancora una volta nel marzo del 2018.



La scuola di Mary, raffigurata nel film come "Howard School", è in realtà la May Howard Elementary School, situata al 115 di Wilmington Island Road di Savannah in Georgia. L'edificio mostrato nel film è stato originariamente costruito negli anni '50 per servire il crescente sobborgo di Wilmington Island. Durante le riprese una scuola sostitutiva era in costruzione a sud della scuola originale utilizzata nel film. Da allora l'edificio originale è stato demolito.



Lo sceneggiatore Tom Flynn ha visto la sua sceneggiatura "Gifted" inserita nella Blacklist 2014.



Oltre a Chris Evans nel ruolo del protagonista in Captain America - Il primo Vendicatore (2011) e nei suoi sequel, Mckenna Grace interpreta un giovane Carol Danvers in Captain Marvel (2019). Inoltre, Jenny Slate era in un altro film tratto da fumetti Marvel, Venom (2018).



Mckenna Grace interpreterà in seguito una bambina prodigio in nella serie tv Young Sheldon.



Chris Evans e Octavia Spencer avevano già lavorato insieme in Snowpiercer (2013).



Le scene del tribunale sono state girate preso la Bull St. Library di Savannah, in Georgia. Il murale sulla parete dell'edificio ritrae il leggendario ladro Robin Hood in una gara di tiro con l'arco, dipinto da William e Martina Hoffman nel 1934.



Se guardato più da vicino, la pila di DVD di Mary è composta da titoli di film per famiglie che la Twentieth Century Fox ha distribuito questo film attraverso la sua etichetta Fox Searchlight Pictures. Alcuni dei titoli inclusi sono: L'era glaciale (2002), L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri (2009), Garfield: Il film (2004) e Innamorarsi a Manhattan (2005).



L'attore Chris Evans e il regista Marc Webb hanno entrambi lavorato a progetti basati sui fumetti Marvel. Evans è stato il protagonista di Captain America - Il primo Vendicatore (2011) e dei suoi sequel nell'Universo Cinematografico Marvel mentre Webb ha diretto The Amazing Spider-Man (2012) e The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro (2014).



Chris Evans ha trovato e adottato il suo cane Dodger dalla scena dove va a salvare il gatto di Mary.



Frank spiega che Mary sta usando il sistema Trachtenberg per il calcolo mentale.



Il film costato 7 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 43.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Rob Simonsen (500 giorni insieme, Stargirl, Tuo Simon, Tully, Captive State).

La colonna sonora include i brani: "Gifted Intro" di Seth Avett, "The Wind" di Cat Stevens, "Frankie's Gun!" di The Felice Brothers, "Darlin'" di Houndmouth, "Shame, Shame, Shame" di Cher & Tina Turner, "Girl Crush" di Little Big Town, "Take A Letter Maria" di R.B. Greaves, "Pretty Bird" di Crooked Still, "This Is How You Walk On" di Gary Lightbody & John McDaid.



1. School / Early Morning – Timothy Seth Avett (2:54)

2. Mary’s Theme (2:00)

3. The Test (3:32)

4. School Projects (0:57)

5. Evelyn (0:48)

6. Sunset (2:32)

7. Sneaking

8. Rules (1:07)

9. Boston (0:45)

10. Family History (1:49)

11. A Nice Night (0:59)

12. Genius (1:10)

13. Father vs Uncle (1:10)

14. Mother & Son (2:15)

15. When You Were Born (2:37)

17. Diane’s Brother (3:02)

18. Pretty Bird – Crooked Still (3:51)

19. I’m a Hero (1:05)

20. Acceptance (1:28)

21. Fred (2:04)

22. I Made a Mistake (1:53)

23. Your Daughter Needs You (1:28)

24. Diane’s Gift (1:28)

25. Gifted (2:21)

La colonna sonora integrale è disponibile su Spotify.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]