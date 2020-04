Thor 4: Chris Hemsworth mostra il suo allenamento per la quarantena Coronavirus (video)

Di Pietro Ferraro venerdì 3 aprile 2020

In attesa di girare "Thor: Love and Thunder", l'attore Chris Hemsworth mostra una sessione di allenamento da fare in casa durante l'emergenza Coronavirus.

Come affronta la quarantena Chris Hemsworth, attore meglio noto come il Thor dell'Universo Cinematografico Marvel, visto di recente in una acclamata versione "Lebowski" in Avengers: Endgame e che ritroveremo nell'annunciato Thor: Love and Thunder?

Hemsworth ha recentemente pubblicato un video sul suo account Instagram per mostrare un programma di allenamento domestico che ognuno può fare durante l'auto-quarantena per Coronavirus, utilizzando oggetti che si trovano in casa. Il video include un messaggio che trovate a seguire fornito di un link in cui i fan possono iscriversi per una prova gratuita di sei settimane.

Qualsiasi allenamento si svolge casa ultimamente, quindi volevo essere il primo a farne uno là fuori 🤪. Eccone uno di @centrfit e fa parte del nostro programma Centr 6. Spero che vi piaccia. E se desideri ricevere 6 settimane gratuite, assicurati di iscriverti entro il 5 aprile tramite il link Centr.com (non l'app) nella mia bio. Rimani sano e e al sicuro!

Thor: Love and Thunder, che dovrebbe iniziare la produzione ad agosto salvo eventuali slittamenti, è diretto da Taika Waititi e interpretato da Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Christian Bale e Natalie portman che tornerà nei panni di Jane Foster e per l'occasione incarnerà un nuovo Thor al femminile come nel fumetto "Mighty Thor" di Jason Aaron, fumetto in cui Thor perde la capacità di sollevare Mjolnir e Jane ne entra in possesso diventando la nuova "Dea del Tuono".





























Un post condiviso da Chris Hemsworth (@chrishemsworth) in data: 29 Mar 2020 alle ore 2:48 PDT

