Trolls World Tour: nuova clip e uscita italiana in digitale di Trolls 2

Di Pietro Ferraro venerdì 3 aprile 2020

Trolls World Tour arriva in digitale su tutte le principali piattaforme streaming a partire dal 10 aprile.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Aggiornamento per Trolls World Tour aka Trolls 2, il sequel DreamWorks Animation che arriva in digitale anche in Italia il prossimo 10 aprile. Il film vede il ritorno di Anna Kendrick e Justin Timberlake nei panni di Branch e Poppy, che stavolta scopriranno sei diverse tribù Troll sparse su sei terre diverse e dedicate a sei diversi tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock.

Sono disponibili online una nuova clip che include una scena del film che introduce nuovi personaggi dai mondi del K-Pop e del Reggaeton, una featurette in lingua originale con immagini del film e interviste al cast e tre nuove locandine ufficiali, che vi proponiamo nella galleria fotgrafica a seguire insieme a nuove immagini del film.

Per l'edizione italiana sono stati reclutati tra gli altri Francesca Michielin nei panni di Poppy), il cantante e chitarrista dei The Kolors, Stash che presterà la voce a Branch, Elodie sarà la Regina Barb, e Sergio Sylvestre doppierà Mini Diamante.

Trolls World Tour è diretto da Walt Dohrn, che è stato co-regista dell'originale Trolls, ed è prodotto nuovamente da Gina Shay. Il film è co-diretto da David P. Smith e co-prodotto da Kelly Cooney Cilella, entrambi i quali hanno lavorato al primo Trolls. Trolls World Tour include anche musiche originali di Justin Timberlake, che ha già ricevuto una nomination all'Oscar per il suo brano "Can't Stop the Feeling!" presente in Trolls del 2016, mentre la colonna sonora è opera di Theodore Shapiro (Ghostbusters del 2016, Il diavolo veste Prada).

Trolls World Tour arriva in digitale il 10 aprile disponibile su SKY Primafila, CHILI, TIMvision, Rakuten Tv, Google Play, Apple TV e Mediaset Play.





[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]