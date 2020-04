0.0Mhz: trailer e poster del film horror sudcoreano

Di Pietro Ferraro venerdì 3 aprile 2020

Una casa infestata diventerà una trappola infernale per un gruppo di giovani appassionati di paranormale.

Il canale streaming americano Shudder, servizio on demand specializzato in horror, thriller e fiction sovrannaturale ha reso disponibile un trailer del film horror sudcoreano 0.0Mhz.

Il film segue cinque membri di un club di esplorazione del paranormale che si recano in una casa abbandonata di una remota cittadina per dimostrare l'esistenza di un fantasma usando la tecnologia basata sulla radiofrequenza. Sfortunatamente i giovani studenti diventano inconsapevolmente ospiti del fantasma che trasformerà la loro permanenza nella casa in un incubo terrificante.

Il cast comprende Yoon-young Choi, Shin Joo-Hwan, Won-Chang Jung, Nan-Hee Kime, Sung-yeol Lee, Jung-Hee Nam, Myung-shin Park e Eun-ji Jung (del gruppo K-pop Apink).

Il film è diretto dal regista esordiente Sun-Dong Yoo, i cui crediti includono la sceneggiatura dell'action-mistery Musudan. Sun-Dong Yoo ha scritto anche la sceneggiatura basata su un fumetto per il web di Jak Jang.

0.0 Mhz debutterà su Shudder il 23 aprile 2020.

