Outback: trailer e poster del survival-thriller australiano basato su una storia vera

Di Pietro Ferraro venerdì 3 aprile 2020

Una giovane coppia americana lotta per sopravvivere all'ostile e selvaggio outback australiano.

Il sito Bloody Disgusting segnala un nuovo trailer di Outback, un survival-thriller ambientato nel deserto australiano e a quanto riporta la trama basato su una storia vera.

Outback racconta la terrificante storia di una giovane coppia persa nel deserto e in lotta per la sopravvivenza. Wade e Lisa vanno in Australia sperando di dare nuovo slancio alla loro storia d'amore in crisi. Quando il loro GPS non è più utile, lasciano la macchina e si dirigono a piedi per trovare un nuovo percorso. Al calar del buio, devono passare la notte nella boscaglia senza cibo, acqua o armi, circondati da serpenti, scorpioni e cani selvatici. Ora, una decisione potrebbe significare la differenza tra la vita...e la morte certa.

Il film vede protagonisti Taylor Wiese apparso nella serie tv Wolf Creek e Lauren Lofberg per lei ruoli nel dramma horror Sunkesari e nella serie tv Academy. Il cast è completato da Kym Cramp, Brendan Donoghue e Jim Winton Porter.

Il film è diretto dall'esordiente Mike Green che ha anche scritto la sceneggiatura con Brien Kelly. Green è un pluripremiato regista di cortometraggi i cui crediti includono anche assistente dello sceneggiatore James Vanderbilt (Zodiac, The amazing Spider-Man 1 & 2) nel suo debutto alla regia con Truth: Il prezzo della verità con Cate Blanchett e Robert Redford.

Green ha parlato del film in un'intervista con il sito Surgeon Of Horror:

Così ho preso una storia familiare che era Open Water, le due persone che si bloccano nell'oceano. Ho pensato di prendere quella situazione e metterli nell'entroterra. Limitare il tuo cast significa limitare così tanto la produzione, quindi si tratterebbe essenzialmente di una cosa a due. Ognuno ha una percezione dell'outback australiano e di quanto sia vasto e asciutto, come sia pieno di creature e orrori striscianti. Quindi ho preso quell'idea e invece di avere un serial killer o un pazzo come antagonista, ho creato l'Australia e l'outback come un antagonista. Nessuno ha realizzato un film chiamato Outback che mi ha sorpreso. Quindi ho messo tutto in un frullatore e ne sono usciti una coppia di americani e la dinamica tra loro in un thriller di sopravvivenza con questa tragica storia d'amore, e li ho collocati in uno scenario che li vede bloccati nell'entroterra australiano.

Outback arriva negli Stati Uniti su DVD, Digital e On Demand il 9 giugno.