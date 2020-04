Stasera in tv: "Nut Job - Tutto molto divertente" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 4 aprile 2020

Nut Job 2 - Tutto molto divertente (The Nut Job 2: Nutty by nature), sequel d'animazione del 2017 diretto da Carl Brunker.

Cast e personaggi

Will Arnett: Spocchia

Katherine Heigl: Andie

Bobby Moynihan: Sindaco Percival J. Muldoon

Bobby Cannavale: Frankie

Jackie Chan: Sig. Feng

Maya Rudolph: Sottiletta

Isabela Moner: Heather Muldoon

Peter Stormare: Gunther

Gabriel Iglesias: Marm

Sebastian Maniscalco: Motty

Jeff Dunham: Talpa

Doppiatori italiani

Fabrizio Vidale: Spocchia

Barbara De Bortoli: Andie

Luigi Ferraro: Sindaco Percival J. Muldoon

Steano Thermes: Frankie

Oreste Baldini: Sig. Feng

Laura Romano: Sottiletta

Monica Ward: Heather Muldoon

Francesco De Francesco: Gunther

Letizia Ciampa: Jamie

Francesco Venditti: Marm

Davide Lepore: Motty

La trama

Lo scoiattolo Spocchia (Will Arnett) e la sua banda sono tornati. Siamo ancora una volta ad Oakton dove il malvagio Sindaco (Bobby Moynihan) ha deciso di demolire Liberty Park e costruire al suo posto un parco di divertimenti. La banda di Spocchia torna in azione per salvare la loro casa, sconfiggere il sindaco e riprendersi il parco. Spetta a loro e al resto degli animali del parco fermare il sindaco, la figlia di quest'ultimo e un folle agente del controllo animali e impedirgli di realizzare il loro piano.





Note di regia

Quando mi sono messo a scrivere e dirigere "Nut Job - Tutto molto divertente", avevo l’intenzione di fare un film più bello e divertente di quello precedente, e credo di aver raggiunto questo obiettivo. Siamo stati in grado di prendere le cose che la gente amava dei personaggi del primo film e riportarli in questo, mentre raccontavamo una nuova storia entusiasmante. Dirigere "Nut Job - Tutto Molto Divertente" mi ha dato l'opportunità di lavorare con un incredibile team di artisti di tutto il mondo. Oltre cinquanta artisti hanno lavorato per oltre due anni per creare i personaggi, l’animazioni, i set, gli oggetti di scena, la musica e tutti gli altri elementi del film. Fare un cartone animato è un processo lento e ponderato, è stato meraviglioso vedere tutto prendere forma durante la produzione. Penso che questo film sia incredibile, ed è il risultato di tutti gli artisti che ci hanno lavorato. Sono stato anche molto fortunato a lavorare con un cast incredibilmente talentuoso e divertente. Tutti gli attori, Will Arnett, Maya Rudolph e Katherine Heigl, erano pronti a rimettere i panni dei loro personaggi per la seconda volta e con molta emozione. Sono tutti dei grandi attori e abbiamo lavorato insieme per rendere i loro ruoli ancora più divertenti e interessanti. I nuovi entrati (interpretati da Bobby Moynihan, Bobby Cannavale, Isabela Moner e Jackie Chan) hanno subito legato con i membri del cast originale e hanno lavorato molto bene insieme. Questa combinazione di vecchi e nuovi personaggi è ciò che ci ha permesso di fare un film così divertente. Nonostante "Nut Job - Tutto Molto Divertente" sia un film divertente, contiene anche un importante messaggio. Gli animali si rendono conto che, mettendo da parte le loro differenze e lavorando insieme, possono fare davvero qualcosa. Ora più che mai, è importante abbracciare le nostre differenze e lavorare insieme per risolvere i problemi. Come dice Mr. Feng, "Siamo qui insieme!". [Cal Brunker]

Curiosità



Il film è il sequel del film d'animazione Nut Job - Operazione noccioline del 2014.



Cal Brunker dirige Nut Job - Tutto molto divertente da una sceneggiatura scritta con Bob Barlen e Scott Bindley, basata sui personaggi creati da Peter Lepeniotis. Cal Brunker ha fatto il suo debutto alla regia nel 2013 con Fuga dal pianeta Terra, ma in precedenza ha collaborato come artista di storyboard per 9, Cattivissimo Me, L'era glaciale: Continenti alla deriva, Minions, Ratchet & Clank e il recente campione d'incassi Pets - Vita da animali.



Il film è una coproduzione Stati Uniti d'America, Canada e Corea del Sud.



Il poster che ritrae la banda nella ghianda è un omaggio alla locandina di Monty Python e il Sacro Graal (1975).



Il signor Feng, doppiato da Jackie Chan, ha mostrato di conoscere la tecnica del pugno a un pollice. Per coincidenza, il pugno a un pollice è comunemente attribuito a Bruce Lee, per il quale Jackie Chan era stato uno stuntman in due dei suoi film (Dalla Cina con furore e I 3 dell'Operazione Drago in particolare).



In Nut Job - Operazione noccioline (2014), Surly e Andie hanno condiviso una relazione platonica condividendo un abbraccio alla fine di Nut Job (2014), ma in questo film, Surly e Andie condividono un bacio veloce e si tengono persino le mani (o le zampe).



Nono film d'animazione per Maya Rudolph, dopo Shrek Terzo (2007), Turbo (2013), Nut Job - Operazione noccioline (2014), Big Hero 6 (2014), Strange Magic (2015), Angry Birds - Il film (2016), My Intero Liceo Sinking Into the Sea (2016) e Emoji - Accendi le emozioni (2017).



Nut Job 2 costato 40 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 65, il film originale costato 43 milioni ne ha incassati nel mondo circa 120.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore brasiliano Heitor Pereira (la trilogia Cattivissimo Me, Curioso come George, I Puffi 1 & 2, Angry Birds - Il film.

La colonna sonora include i brani: "Everybody Gets Nuts" di Luke Edgemon feat. Wil Fuller, "Born to Be Wild" di Steppenwolf, "At Last" di Etta James, "At Last (Instrumental)" di Hot 100, "Tick Tick Boom" di The Hives, "Aloha" di Dick Walter, "#Perfect Day" di Serena Ryder.



