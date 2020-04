Disney rinvia le uscite dell'estate 2020 causa Coronavirus

Di Pietro Ferraro sabato 4 aprile 2020

Disney mette mano a tutta la programmazione per l'estate 2020 dopo l'inasprirsi dell'emergenza Covid-19.

Negli Stati Uniti l'emergenza Coronavirus va aggravandosi con 278.458 contagiati registrati nel momento in cui stiliamo questo articolo. Con i decessi in aumento è chiaro che la luce in fondo al tunnel accennata dal presidente Donald Trump non è più così vicina e la riapertura dei cinema e la ripresa delle produzioni cinematografiche sembra ancora lontana.

Di fronte a questa situazione emergenziale in continuo divenire Disney ha deciso di modificare l'intero programma di uscite programmate dallo studio per l'estate 2020 con modifiche a cascata che arrivano fino al 2022.

Black Widow è stato posticipato al 9 novembre, il remake live-action di Mulan è ri-programmato al 24 luglio 2020 al posto di Jungle Cruise con Dwayne Johnson ed Emily Blunt slittato al 20 luglio 2021. Il film The Eternals uscirà il 12 febbraio 2021, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings il 7 maggio 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness il 5 novembre 2021 e Thor: Love and Thunder il 18 febbraio 2022.

Inoltre Indiana Jones 5 è posticipato di un anno fino all'estate 2022, Free Guy è slittato dal 3 agosto all'11 dicembre e The French Dispatch di Wes Anderson dal 24 agosto 2020 al 16 ottobre 2020. Artemis Fowl non uscirà nei cinema, ma sarà disponibile direttamente su Disney + in data da definire. Sono al momento sprovvisti di date di uscita il travagliato The New Mutants, il dramma La donna alla finestra con Amy Adams e Gary Oldman, l'horror Antlers e la commedia drammatica The Personal History of David Copperfield con Dev Patel.

Restano invece invariate al momento le uscite programmate dei sequel Black Panther 2 (6 maggio 2022), Captain Marvel 2 (8 luglio 2022), del film d'animazione Soul di Pixar (19 giugno 2020), del remake West Side Story (18 dicembre 2020) di Steven Spielberg e del dramma storico The Last Duel (25 dicembre 2020) di Ridley Scott.

Fonte: Collider