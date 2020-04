Star Wars: nuova statua "Mythos" dell'Imperatore Palpatine

Di Pietro Ferraro sabato 4 aprile 2020

Alla linea Mythos di Sideshow si aggiunge una nuova spettacolare statua del malvagio Darth Sidious.

Il 31 dicembre arrivano le edizioni DVD e Blu-ray in italiano di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, sequel che ha visto JJ Abrams tornare alla regia dopo "Il risveglio della Forza" per chiudere la Saga Skywalker con un grande colpo di scena, legato al ritorno dell'Imperatore Palpatine aka Darth Sidious.

Ora con Palpatine tornato alla ribalta, Sideshow presenta la nuova statua Darth Sidious Mythos, una serie di meravigliose e dettagliatissime statue che mostrano ai fan alcune versioni alternative dei personaggi dell'iconica "galassia lontana lontana" calati in scenari e storie alternative al canone ufficiale.

La statua di Darth Sidious Mythos misura 53 cm in altezza e ritrae il vendicativo e spietato Sith mentre levita sopra la lava bollente del pianeta vulcano Mustafar. Attingendo energia dal Lato oscuro della Forza, Sidious lancia un fulmine blu dalla punta delle dita nodose in una terribile dimostrazione di rabbia e potenza.

La statua realizzata in polystone presenta elementi in PVC e un mantello di tessuto nero su abiti interni scolpiti, progettati per catturare il movimento spazzato dal vento mentre il cattivo si libra sulla terra vulcanica. Il mantello in tessuto ha anche un cablaggio interno, che consente di dargli forma per un maggiore dinamismo. Il volto dell'Imperatore Palpatine è incredibilmente dettagliato con occhi gialli infossati, denti scuri e una carnagione rugosa e invecchiata, che incarna il male del Lato oscuro. La statua di Darth Sidious Mythos include anche una mano sinistra sostituibile che brandisce una lama di spada laser Sith rossa estesa.

