Star Wars: The High Republic - nuovi dettagli sui nuovi personaggi Jedi

Di Pietro Ferraro sabato 4 aprile 2020

Lucasfilm ha reso disponibili descrizioni ufficiali dei nuovi personaggi del franchise editoriale Star Wars: The High Republic.

Lucasfilm reso disponibili nuovi dettagli di Star Wars: The High Republic, inizialmente promosso come "Project Luminous". Trattasi di una sottoserie del franchise multimediale Star Wars ambientata durante l'era secondaria "Alta Repubblica", ambientata 200 anni prima degli eventi della "Saga Skywalker" e 800 anni dopo la caduta della "Vecchia Repubblica" e composta da romanzi per adulti e ragazzi, libri per bambini e fumetti. Nell'universo, l'evento iniziale di questo sub-franchise è "La grande catastrofe" che coinvolge come antagonisti "vichinghi dello spazio" noti come Nihil e il successivo intervento dei Jedi al culmine del loro potere.

L'Alta Repubblica è stata un momento d'oro. Un tempo di pace e prosperità. Un tempo in cui i Jedi sono guardiani galattici, amministratori della pace e della giustizia e il loro potere e la loro influenza è al culmine.

Abbiamo dedicato molto tempo e sforzi a far sentire i nostri Jedi come individui reali e smussati. Sono tutti diversi, si avvicinano alla Forza in modi individuali e unici e tuttavia sono uniti da un obiettivo comune. Servono non per dogma incrollabile, ma una profonda passione per proteggere la luce e la vita. E sono tutti in diverse fasi nei loro viaggi individuali. Alcuni hanno esperienza dalla loro parte, altri hanno l'esuberanza della giovinezza. Alcuni stanno ancora trovando il loro posto nell'Ordine, mentre altri entrano naturalmente nei ruoli di leadership. Alcuni potrebbero non aver scelto di lavorare con i Jedi a cui sono stati affiancati, ma tutti sono dedicati ad essere una luce guida per la galassia. Individualmente sono forti, insieme sono invincibili, ma come i migliori eroi hanno lezioni da imparare e sfide da superare. Ci aspettano tempi entusiasmanti. Cavan Scott - progettista di The High Republic





Avar Kriss

Avar è l'esempio più brillante e nobile di "Jedi-hood". Cerca sempre di vedere il bene nelle persone e nelle situazioni e non si mette mai al primo posto. È rinvigorita dalla vita sulla frontiera e dalle sfide che pone, ed è fonte d'ispirazione per coloro che lavorano con lei. È compassionevole, non dogmatica e sempre pronta a sacrificarsi sugli altri. Avar Kriss è il meglio del meglio.





Keeve Trennis

Keeve è una giovane Jedi gesta calda, che si ritiene abbia un grande futuro davanti a sé, se solo ci riuscisse a crederci. Intelligente e più impulsiva di quanto dovrebbe essere, Keeve è Cavalieri Jedi solo da alcune settimane ed è un po' stordita riguardo ad Avar, conoscendo molte delle grandi cose che Kriss ha fatto in passato. È determinata a mettersi alla prova con Avar e gli altri leggendari Jedi di stanza su Starlight Beacon, ma prima deve imparare a fidarsi di se stessa tanto quanto si fida della Forza.





Loden Greatstorm

Loden è un Maestro Jedi Twi’lek ed è considerato uno dei migliori insegnanti nell'Ordine Jedi. Forte e saggio, con un buon senso dell'umorismo, Loden guarda in ogni momento come un'esperienza di apprendimento, cercando sempre di migliorare se stesso e coloro che lo circondano, specialmente i suoi Padawan.





Stellan Gios

Stellan è un Maestro Jedi ottimista e rispettato. Stellan è arrivato attraverso l'Ordine con Avar Kriss, e sebbene spesso svolgano incarichi diversi per i Jedi o la Repubblica, quando i due lavorano insieme sono una potente squadra di due nobili eroi in azione. Forte nella Forza e insegnante naturale, Stellan è attualmente di stanza in uno dei Templi Jedi avamposto sul lontano pianeta di Caragon-Viner.





Vernestra "Vern" Rwoh

Vern è un Cavaliere Jedi appena formato. Vernestra, Mirialan, sono stati Padawan per Stellan Gios. Lavora sodo ed è devota all'Ordine Jedi, più della maggior parte degli altri della sua età. A sedici anni è una dei cavalieri più giovani della sua generazione. Lotta per adattarsi agli adulti, dando anche il buon esempio ai Jedi più giovani.

Fonte: StarWars.com