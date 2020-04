Jungle Cruise: The Rock commenta lo slittamento del film causa Coronavirus (video)

Di Pietro Ferraro domenica 5 aprile 2020

Dwayne Johnson rassicura i fan sullo slittamento del film Disney "Jungle Cruise".

L'emergenza Coronavirus che sta colpendo gli Stati Uniti ha spinto la Disney ha rivedere l'intera porgrammazione di uscite estive e tra i film coinvolti c'è stato anche il Jungle Cruise con Dwayne Johnson ed Emily Blunt.

Ispirato al'omonima attrazione dei parchi a tema Dusney e Ambientato all'inizio del XX° secolo, Jungle Cruise segue Frank (Dwayne Johnson), un capitano di un battello fluviale dell'Amazzonia che raggira e diverte i suoi clienti portandoli in un giro in barca pieno di false minacce come finti ippopotami e attori mascherati da nativi pericolosi. Tuttavia Frank ottiene più di quanto si aspettasse quando accetta di portare la scienziata britannica Lily Houghton (Emily Blunt) in un viaggio alla ricerca di un albero mistico che si dice esista da qualche parte nella giungla, solo per ritrovarsi a combattere una spedizione rivale e scoprire quanto vere siano alcune leggende.

Dopo l'annuncio dello slittamento della data di uscita di Jungle Cruise, posticipato fino al 30 luglio 2021, The Rock ha pubblicato un video su Instagram che spiega il motivo della decisione e rassicurando i fan ("Eravamo molto entusiasti e lo siamo ancora").

Il nostro @disneystudios JUNGLE CRUISE è ufficialmente slittato di un anno per essere rilasciato il 30 luglio 2021. Mi sento benissimo e fiducioso riguardo a questa data in quanto dà il tempo alla Disney di essere pienamente operativa in tutte le loro attività - parchi a tema, hotel, navi da crociera, ma, cosa più importante, dà al mondo il tempo di riprendersi a vivere con sicurezza, produttività e gioiosamente ancora una volta. Grazie, team di leadership Disney. E grazie a tutti i fan di tutto il mondo. Il film vale l'attesa. Restate in salute, amici miei.

Un post condiviso da therock (@therock) in data: 3 Apr 2020 alle ore 3:17 PDT

