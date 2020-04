Coronavirus: un video messaggio ai fan da Jackie Chan

Di Pietro Ferraro domenica 5 aprile 2020

Anche Jackie Chan si aggiunge alla lunga lista di celebrità che invitano a non sottovalutare l'emergenza Covid-19.

Proseguono i messaggi d'incoraggiamento di celebrità che cercano di far capire che questo sacrificio di restare in casa e l'applicazione del distanziamento sociale è l'unico mezzo per contrastare, in assenza di un vaccino, un virus nuovo e insidioso come il Covid-19.

Uno degli ultimi attori ad utilizzare i social media per sottolineare l'importanza di regole basilari come lavarsi le mani e indossare maschere è Jackie Chan, l'artista marziale, attore e cantante cinese ha pubblicato un video su Twitter in cui incoraggia a seguire le indicazioni dell'autorità.

Ciao, sono Jackie Chan. So che è un momento molto difficile per tutti in questo momento. Tutti affrontiamo lo stesso problema, il Coronavirus. È molto importante rimanere a casa con la tua famiglia e seguire le regole del tuo governo. Se devi uscire, ricorda di indossare le mascherine per il viso e lavarti spesso le mani. Proteggersi è proteggere la tua famiglia. Stai al sicuro, sii forte 💪💪💪. Credo che avremo un futuro più luminoso davanti. Grazie.

L'emergenza Corjnavirus ha risvegliato in molti una sorta di moto di ribellione alle regole e un egoismo spropositato rispetto al rischio che ognuno di noi può diventare per l'altro. Ricordiamo che non avere sintomi non vuol dire non avere il virus, quindi chi continua a cazzeggiare, giovane o anziano che sia, si deve rendere conto che potrebbe diventare un ignaro veicolo del contagio e quindi responsabile di malattia e potenziale morte, quindi oltre a restare a casa e seguire le norme sanitarie...#usate il cervello.

Fonte: MSN