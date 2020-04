Last Moment of Clarity: trailer e poster del thriller con Samara Weaving

Di Pietro Ferraro domenica 5 aprile 2020

Un moderno thriller hitchcockiano per il debutto alla regia dei fratelli Krisel.

Lionsgate ha reso disponibili trailer e poster del thriller Last Moment of Clarity. Il film segue un uomo di New York che fugge a Parigi quando la sua fidanzata viene assassinata dalla mafia bulgara, ma anni dopo vede in un film una donna che somiglia in maniera impressionante alla sua fidanzata assassinata.

Il film è stato descritto come un moderno thriller hitchcockiano nello stile di classici come La donna che visse due volte e La finestra sul cortile.

La trama ufficiale:





Dopo che la sua ragazza Georgia (Samara Weaving) è stata assassinata da mafiosi europei, Sam (Zach Avery) fugge a Parigi per nascondersi. Anni dopo, vede una donna in un film di Hollywood che è certo sia Georgia. Si reca quindi a Los Angeles per indagare e incontra l'enigmatica Kat (Carly Chaikin), che decide impulsivamente di aiutarlo nella sua ricerca. Ma quando Sam incontra l'attrice misteriosa faccia a faccia, la sua vita va di nuovo fuori controllo.

Il cast è completato da Udo Kier, Brian Cox, Hal Ozsan, Pasha D. Lychnikoff, Nicole Ansari-Cox, Alex Fernandez, Peter Chiamardas, Karl E. Landler , Shiquita James, Lisa Edmondson e Lucky Harmon.

Samara Weaving è recentemente apparsa nel thriller-horror Finché morte non ci separi e la commedia d'azione Guns Akimbo. altri crediti dell'attrice includono ruoli nel dramma Tre manifesti a Ebbing, Missouri, nel film horror La babysitter e un ruolo ricorrente nella serie tv Ash vs. Evil Dead.

Last Moment of Clarity è diretto dai registi esordienti Colin e James Krisel. Il film è prodotto da Stephen Israel, Andrew Levitas e Allan Loeb. Il film uscirà negli Stati Uniti direttamente in VOD e streaming a partire dal 19 maggio.

Fonte: Collider