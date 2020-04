American Psycho compie 20 anni: curiosità e recesione del cult con Christian Bale

Blogo celebra i 20 anni di "American Psycho" tratto dal disturbante e caustico bestseller di culto di Bret Easton Ellis.

Il cult American Psycho che ha lanciato l'attore Christian Bale ha compiuto 20 anni, e quale migliore occasione per rispolverare questa brutale, oltraggiosa e dissacrante satira sul sogno americano intriso di sangue e violenza, venato di yuppismo, edonismo e diventato l'Arancia Meccanica degli anni 2000.

Patrick Bateman è bello, ben educato e intelligente. Ha ventisette anni e vive il suo sogno americano. Lavora di giorno a Wall Street, guadagnando una fortuna che si aggiunge a quella con cui è nato. Ma di notte si immerge nella follia di una mente disturbata che brama di sperimentare paura e violenza.

Il protagonista di American Psycho, creato dalla penna dello scrittore Bret Easton Ellis, è un sottoprodotto terrificante di una società edonista e contorta, due elementi ancora attuali nell'era effimera dei social media e della mediocrità spacciata per talento. Il serial-killer Patrick Bateman non è un mostro, come ci raccontiamo per dormire meglio, ma solo la parte più oscura e animalesca dell'essere umano, una parte dormiente che secoli di civiltà hanno seppellito in profondità, negli abissi di un oscuro subconscio che ogni tanto riemerge sobillato dai mille input che provengono dall'esterno, un ambiente vacuo che nutre avidamente menti deboli e apatiche che sfociano nell'idiozia quando ci va di lusso e nella follia contorta nel peggiore dei casi.

L'American Psycho cinematografico pur volendo non avrebbe mai potuto raggiungere le vette di brutale e disturbante violenza grafica del romanzo originale, impossibile da adattare nella sua interezza, ma la regista Mary Harron ne cattura alla perfezione la vena caustica da commedia nerissima, ben supportata dalla memorabile performance di Christian Bale, ruolo che avrebbe potenzialmente distrutto la carriera di molti attori, ma che Bale approccia senza remore e con un piglio disturbante che rende il film materia prima di culto alla stregua di un Fight Club.





Curiosità



Il film ispirato all'omonimo romanzo dello scrittore Bret Easton Ellis ha fruito di un sequel direct-to-video, American Psycho 2 (2002) con Mila Kunis e di uno spin-off, Le regole dell'attrazione (2002), con James Van Der Beek nei panni del fratello minore di Patrick Bateman.



La stragrande maggioranza dei dialoghi nel film è presa parola per parola dal romanzo di Bret Easton Ellis.



Il singolo più grande costo per il film è stato l'acquisto dei diritti per le varie canzoni utilizzate per la colonna sonora.



Alla ricerca di un modo per creare il personaggio di Patrick Bateman, Christian Bale si imbatté in un'apparizione di Tom Cruise nel Late Show di David Letterman. Secondo la regista Mary Harron, Bale ha visto in Cruise "questa amicizia molto intensa senza nulla dietro gli occhi" e Bale ha successivamente basato il personaggio di Bateman su quella sensazione di finzione. È interessante notare che Tom Cruise è effettivamente descritto nel romanzo. Vive nello stesso complesso di appartamenti di Bateman, che lo incontra in un ascensore e sbaglia il titolo del film Cocktail, chiamandolo "Bartender".



Durante la produzione, Christian Bale ha seguito la routine mattutina che il suo personaggio Patrick Bateman descrive all'inizio del film.



Il film ha avuto vari problemi con i marchi dei designer durante la produzione. Cerruti accettò di permettere a Christian Bale di indossare i loro vestiti, ma non quando il personaggio stava uccidendo qualcuno. Rolex concordò che chiunque nel film potesse indossare i loro orologi tranne Bateman (quindi la famosa battuta del libro "Non toccare il Rolex" dovette essere cambiata in "Non toccare l'orologio"). Perry Ellis ha fornito biancheria intima all'ultimo minuto dopo che Calvin Klein abbandonò il progetto. Comme des Garçons si rifiutò di consentire che uno dei loro trolley per abiti di essere usato per trasportare un cadavere, quindi venne usato Jean Paul Gaultier.



Christian Bale è stato avvertito da molti che sarebbe stato un suicidio per la carriera interpretare il protagonista in un film come American Psycho. Questo non ha fatto altro che rendere Bae più desideroso di avere la parte. Fortunatamente per lui è accaduto il contrario. Il ruolo di Bale nel film è stato considerato una performance rivoluzionaria e gli ha permesso di spostare la sua carriera da ruolo di supporto a ruolo da protagonista nei decenni a venire. Ciò è culminato infine in ruoli nelle serie Batman e Terminator, con un grande successo di critica e numerose nomination ai premi cinematografici.



La regista Mary Harron afferma che durante la prima scena della doccia con Patrick Bateman, tutte le donne sul set si sono radunate per vedere Christian Bale lavarsi.



Il suono "whoosh" durante la famosa scena del biglietto da visita è stato creato rallentando il suono di una spada che viene estratta dalla sua guaina.



Un cartello con la scritta "Questa non è l'uscita" è mostrato nella scena di chiusura. Si tratta delle ultime parole del romanzo.





A Ewan McGregor fu successivamente offerto il ruolo di Patrick Bateman, ma declinò dopo che Christian Bale lo incoraggiò personalmente a rinunciare.



Il nome Bateman deriva da Norman Bates, personaggio principale del franchise cinematografico "Psycho".



Quando Leonardo DiCaprio era ancora a bordo del progetto, l'attivista femminista Gloria Steinem gli fece pressioni per non fare il film, poiché la sua base di fan consisteva principalmente di giovani ragazze adolescenti e poteva rovinare la sua carriera. Steinem aveva parlato più volte del romanzo ed era contraria alla versione cinematografica in qualsiasi incarnazione. Il suo coinvolgimento è reso particolarmente interessante nella misura in cui Steinem diventerà presto la matrigna di Christian Bale (dato che Steinem e il padre di Bale si frequentavano al momento in cui Bale accettò la parte).



Durante la scena con la motosega, Christian Bale si aggirava sul set indossando nient'altro che un calzino sul suo pene e delle scarpe da tennis.



Bret Easton Ellis ha ricevuto diverse minacce di morte dopo la pubblicazione di American Psycho.



Mentre il romanzo "American Psycho" è ambientato nel 1989, l'adattamento cinematografico è ambientato nel 1987. L'anno in cui è ambientato il film è confermato dal discorso di Ronald Reagan nella scena finale, che il presidente statunitense ha tenuto il 4 marzo 1987. Inoltre quando Bateman uccide Paul Allen, due riviste GQ possono essere viste sul tavolo: agosto 1987 ("The Lusts and Luck of Corbin Bernsen"), e giugno 1987 ("Timothy Dalton is the New James Bond").



Dopo che il romanzo è stato originariamente presentato nel 1991, l'autore Bret Easton Ellis doveva scrivere la sceneggiatura per il regista Stuart Gordon con Johnny Depp nei panni di Patrick Bateman. Gordon voleva fare il film in bianco e nero e rimanere il più vicino possibile al libro, il che significava un divieto ai minori pieno garantito. Dopo il fallimento di questo primo progetto, David Cronenberg ha sostituito Gordon, con Brad Pitt protagonista. Anche questo progetto non è riuscito a decollare.



Quando Lionsgate ha acquisito i diritti per il film, la regista Mary Harron ha preso in considerazione vari attori per il ruolo di Patrick Bateman, tra cui Billy Crudup (a cui è stata offerta la parte, ma l'ha rifiutata), Ben Chaplin, Robert Sean Leonard, Johnathon Schaech, Jonny Lee Miller e Jared Leto. Alla fine Harron offrì la parte a Christian Bale, che accettò. I produttori hanno cercato di convincere Harron a reclutare Edward Norton, ma lei ha rifiutato, e alla fine le è stato permesso di lanciare Bale, ma solo a condizione che lei accettasse almeno altri due grandi attori in ruoli secondari. A tal fine, Harron ha assunto Willem Dafoe per interpretare Kimball e Reese Witherspoon per interpretare Evelyn. Tuttavia, dopo che avevano accettato di apparire, Lionsgate disse ad Harron che avrebbero fatto un'offerta a Leonardo DiCaprio per interpretare Bateman. Harron disse loro che se l'avessero fatto, avrebbe lasciato il progetto, che è esattamente quello che accadde. Successivamente Oliver Stone è stato assunto per sostituire Harron, lavorando su una sceneggiatura di Matt Markwalder. Stone doveva interpretare James Woods nei panni di Kimball, Cameron Diaz nei panni di Evelyn, Elizabeth Berkley nei panni di Courtney e Chloë Sevigny nei panni di Jean. Stone ha anche deciso di mantenere Leto nel progetto come Paul Allen. DiCaprio però lasciò il progetto per girare The Beach (2000), e quando il budget iniziò a sfuggire al controllo, anche Stone se ne andò, spingendo Lionsgate a riprendere Harron, che tornò alle sue decisioni di casting originali, decidendo però di mantenere Sevigny nel progetto.



Nella scena del biglietto da visita in cui Paul Allen scambia Bateman per Marcus Halberstram, tutti e tre indossano gli stessi occhiali (Oliver People).





Alcune scene del libro dovettero essere completamente rimosse o attenuate per il film, a causa della natura grafica ed estrema degli omicidi e delle scene di tortura.



Whitney Houston ha rifiutato di consentire che qualsiasi sua canzone fosse utilizzata nel film.



Il film che appare alla televisione di Bateman mentre lavora a casa è Non aprite quella porta (1974).



Leonardo DiCaprio chiedeva 21 milioni per recitare nel film, portando il budget del film a 40 milioni. Quando ha abbandonato e Christian Bale ha preso il ruolo, il budget è sceso a 7 milioni.



Christian Bale ha utilizzato la performance di Nicolas Cage in Stress da vampiro (1988) come fonte d'ispirazione per Patrick Bateman, poiché i due personaggi sono sorprendentemente simili.



Avendo tanta fiducia nel film, Christian Bale ha rifiutato altre offerte e audizioni per nove mesi nella speranza di riconquistare la parte di Patrick Bateman. La sua attesa alla fine ha pagato.



L'autore Bret Easton Ellis ha basato il personaggio di Patrick Bateman su suo padre.



La scena in cui Patrick (Christian Bale) e Courtney (Samantha Mathis) sono a letto (quando gli chiede se la chiamerà prima di Pasqua) è tratta dal primo romanzo di Bret Easton Ellis, "Meno di zero". La conversazione tra Clay e Blair in quel romanzo è quasi identica a quella del film (la Pasqua ha sostituito il Natale). Sebbene nel libro "American Psycho", Courtney (mentre giace a letto) chiede a Patrick se la chiamerà prima del Ringraziamento.



Ad un certo punto, il romanzo è stato preso in considerazione per una potenziale una serie tv NBC con Kevin Dillon. Tuttavia per problemi di licenza alla fine si è optato per un film. Questo percorso è stato successivamente citato in una battuta della serie tv Entourage con Kevin Dillon.



Nel romanzo, Elizabeth (Guinevere Turner) dà a Patrick Bateman (Christian Bale) il soprannome di "Batman" (il risultato della rimozione della lettera "E" dal suo cognome). In seguito Bale ha interpretato Batman in Batman Begins (2005), Il cavaliere oscuro (2008) e Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012).



Il primo film porno che Bateman sta guardando è White Angel (1998). Il secondo è Red Vibe Diaries: Object of Desire (1997).



Nella serie tv Dexter, il protagonista e serial-killer Dexter Morgan usa il nome di Patrick Bateman come alias per ottenere l'oppioide semisintetico M-99 (Etorfina) con cui sedare le sue vittime.



I dipinti neri incorniciati appesi nell'appartamento di Bateman fanno parte di una serie chiamata "Surrogate Paintings" di Allan McCollum.





Alcuni media hanno descritto scherzosamente il film come "un adattamento di un romanzo scritto da un misogino (Bret Easton Ellis) diretto da una femminista (Mary Harron)".



Nel romanzo, Patrick Bateman è un personaggio molto più misogino, razzista, sessista, omofobo e xenofobo. Queste caratteristiche sono state nel complesso fortemente attenuate nel film per rendere il suo personaggio più tollerabile, anche se alcune di quelle caratteristiche sono ancora sottilmente presenti.



Reese Witherspoon era incinta di tre mesi quando ha girato questo film. Anche la regista Mary Harron era incinta durante la realizzazione del film.



Patrick Bateman lavora nella stessa azienda di Sherman McCoy ne Il falò delle vanità (1990): Pierce & Pierce.



Christian Bale ha dovuto guadagnare muscoli e massa per raggiungere il suo obiettivo di 82 kg per interpretare Patrick Bateman.



Le due grandi litografie (poster) nell'appartamento di Bateman fanno parte di una serie intitolata "Men in the Cities" di Robert Longo.



A Keanu Reeves è stato offerto il ruolo principale.



Christian Bale è stato sottoposto a un vasto lavoro dentale per interpretare il personaggio di Patrick Bateman. Non è chiaro se questa sia stata una scelta personale o se sia stata una richiesta della regista.



La parte della prostituta Christy che Bateman raccoglie nel Meat-Packing District è stata scritta appositamente per Cara Seymour, un'amica della regista Mary Harron.



Justin Theroux ha indossato lenti a contatti blu per interpretare Timothy Bryce.



Il cast e la troupe prima di girare hanno visto, come fonte d'ispirazione, Il rosso segno della follia (1970) di Mario Bava.



Nel romanzo, le armi più comuni scelte da Patrick Bateman sono un'ascia, una sparachiodi, una motosega, una mazza, acido, coltelli e pistole.



Il finale tradizionalmente ha due possibili spiegazioni. 1. Patrick ha ucciso tutte le donne che lo vediamo uccidere, e l'avvocato alla fine semplicemente scambia Paul Allen con qualche altro yuppie, proprio come Bateman viene scambiato per Halberstram, quasi come uno scherzo contorto. 2. Bateman non ha ucciso nessuno, ma semplicemente fantastica di farlo nel suo ufficio disegnandolo sul suo taccuino. Questo sarebbe il motivo per cui afferma che "questa confessione non ha significato niente", perché non è successo.



Nel romanzo, Bateman uccide un ragazzino in uno zoo per vedere se ottiene qualche soddisfazione dall'atto. Arriva al punto di fingere di essere un medico quando la madre del ragazzo lo trova. Si scopre che Bateman non ha ottenuto alcuna soddisfazione dall'omicidio ed è rimasto in realtà deluso perché, nella sua mente, il bambino non aveva vissuto una vita piena che avrebbe reso la morte appagante per lui (Bateman). Questa è forse la scena più inquietante e controversa dell'intero libro, e il suo contenuto non potrebbe mai essere filmato a causa della totale mancanza di empatia del personaggio che qui raggiunge il suo apice.