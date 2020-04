Injustice: Gods Among Us - il direttore creativo Ed Boon vuole un film live-action

Di Pietro Ferraro domenica 5 aprile 2020

Il creatore del leggendario Mortal Kombat lancia l'idea per un film live-action ispirato al videogioco "Injustice".

Ed Boon è un nome noto tra i patiti di videogiochi, per chi non lo conosce stiamo parlando di un programmatore e regista di videogiochi americano che ha lavorato per oltre 15 anni alla Midway Games e dal 2011 collabora con la Warner Bros. Interactive Entertainment con la sua società NetherRealm Studios. Boon è noto soprattutto per la popolare serie Mortal Kombat, che ha creato alla Midway Games con John Tobias.

Altri videogiochi progettati sotto il controllo creativo di Boon sono Batman: Arkham City Lockdown, Batman: Arkham Origins e Injustice: Gods Among Us, quest'ultimo un "picchiaduro" basato sull'universo DC Comics, ispirato alle meccaniche di gioco di Mortal Kombat disponibile per PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U.

Injustice: Gods Among Us è ambientato in un universo parallelo all'interno del Multiverso di DC Comics. In questa realtà, Superman diventa un tiranno e stabilisce un nuovo ordine mondiale dopo che il Joker lo ha indotto a uccidere Lois Lane e distruggere Metropolis con una bomba nucleare. Nel tentativo di fermarlo, Batman convoca controparti dei membri della Lega da un altro universo per unirsi alla sua insurrezione e porre fine al regime totalitario. "Injustice" è diventato il gioco più venduto negli Stati Uniti e nel Regno Unito durante il mese del suo rilascio. Un sequel, intitolato "Injustice 2", è stato rilasciato a maggio 2017.

Boon che è direttore creativo del franchise "Injustice" parlando su Twitter ha buttato là l'idea di trasporre il videogioco in un film live-action.

L'idea di un film live-action di Injustice: Gods Among Us ha enormi potenzialità visto che attorno ai combattimenti è stata creata una trama solida munita anche di un prequel a fumetti scritto da Tom Taylor e Brian Buccellato e illustrato da numerosi artisti (Jheremy Raapack, Mike S. Miller, Bruno Redondo, Tom Derenick). Il fumetto racconta i cinque anni che precedono gli eventi del videogioco Injustice: Gods Among: dall'insurrezione guidata da Batman contro la Justice League guidata da Superman. Una seconda serie a fumetti, "Injustice: Ground Zero", è andata ancora più indietro narrando gli eventi precedenti al prequel Injustice in una rivisitazione degli eventi del gioco dal punto di vista di Harley Quinn. Una terza serie a fumetti sequel dal titolo Injustice 2 si svolge invece tra gli eventi del primo gioco e il suo sequel, Injustice 2. Tanto per non farsi mancare nulla è disponibile anche miniserie crossover nota come "Injustice vs. Masters of the Universe" e segue il finale alternativo del videogioco Injustice 2 in cui Superman vince su Batman.

Come si evince di materiale da sfruttare ce ne sarebbe davvero tanto e in attesa che qualcuno raccolga l'idea di Boon, è in post-produzione un reboot di Mortal Kombat prodotto da James Wan, diretto da Simon McQuoid e scritto da Greg Russo. Il cast include Ludi Lin nei panni di Liu Kang, Mehcad Brooks nei panni di Jax, Tadanobu Asano nei panni di Raiden, Sisi Stringer come Mileena e Joe Taslim come Sub-Zero. il reboot Mortal Kombat uscirà nelle sale il 15 gennaio 2021.







.....at the same time I think INJUSTICE would make for a great feature film. pic.twitter.com/fqOQsSEtTF

— Ed Boon (@noobde) April 5, 2020

Fonte: Heroic Hollywood