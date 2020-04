Lee Fierro, morta di Coronavirus l'attrice de Lo Squalo

Di Pietro Ferraro lunedì 6 aprile 2020

E' scomparsa a 91 anni l'attrice Lee Fierro nota per il ruolo di Mrs. Kintner nei film del franchise "Jaws".

E' scomparsa a 91 anni, per complicanze da Coronavirus, l'attrice Lee Fierro. Il sito Variety riporta che Fierro è deceduta all'inizio di questa settimana in una casa di cura in Ohio.

Fierro era nota per il ruolo di Mrs. Kintner nel film Lo Squalo di Steven Spielberg, l'attrice nel film era la madre di Alex Kintner (Jeffrey Voorhees), la seconda vittima dello squalo. In una scena la vediamo dare uno schiaffo al capo della polizia Brody di Roy Scheider dopo la morte del figlio. Fierro ha ripreso il ruolo dodici anni dopo, nel 1987, per il quarto film del franchise, Lo squalo 4 - La vendetta. Il terzo e ultimo ruolo di Fierro risale al 2016 nel dramma The Mistover Tale.

Fierro durante il periodo successivo alle riprese de Lo Squalo, ha gestito con l'amica Mary Payne un teatro per bambini, l'Island Theatre Workshop, a Tisbury Martha's Vineyard in Massachusetts, location del film di Steven Spielberg.

Diversi decenni dopo le riprese del film Lo squalo, Lee Fierro entrò in un ristorante di pesce e notò che il menu aveva un "Alex Kintner Sandwich". Dopo che l'attrice fece notare che aveva interpretato la madre di Alex tanti anni fa, il proprietario del ristorante corse ad incontrarla, ed era nientemeno che Jeffrey Voorhees, l'uomo che aveva interpretato suo figlio.I due non si vedevano dalle riprese del film originale.

“L'unica parola che mi viene in mente quando penso a Lee è dedizione. L'ho vista come interprete, regista e donna d'affari e poi siamo diventati amici. E' stata la mia insegnante e mentore”, ha dichiarato Kevin Ryan, direttore artistico dell'Island Theater Workshop. “Chiamerei ancora Lee per una discussione e un commento artistico...Era fortemente dedita alla missione dell'insegnamento. Lei, qualunque cosa fosse, sarebbe rimasta e avrebbe svolto il lavoro".

Un piccolo servizio funebre, a causa delle regole di distanziamento sociale in atto per la pandemia di coronavirus, è in fase di pianificazione dalla famiglia di Fierro in Ohio. Ci sono piani per un servizio commemorativo a Martha’s Vineyard in un secondo momento.

Fonte: The Wrap