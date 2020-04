E' morta Shirley Douglas, attrice in "Lolita"e madre di Kiefer Sutherland

Di Pietro Ferraro lunedì 6 aprile 2020

Blogo ricorda Shirley Douglas, attrice canadese scomparsa a 86 anni.

E' scomparsa a Toronto a 86 anni, per complicanze di una polmonite, l'attrice canadese Shirley Douglas nota per ruoli in Lolita di Stanley Kubrick e Inseparabili di David Cronenberg. Douglas era la moglie di Donald Sutherland, madre di Kiefer Sutherland e nonna di Sarah Sutherland (Veep).

A dare il triste annuncio Kiefer Sutherland sul suo account Twitter; l'attore ha voluto sottolineare che la scomparsa della madre non è riconducibile alla pandemia di coronavirus o complicanze da COVID-19, che come è noto attacca proprio i polmoni.

Questa mattina presto mia madre, Shirley Douglas, è deceduta a causa di complicazioni legate alla polmonite (non correlata a COVID19). Mia madre era una donna straordinaria che conduceva una vita straordinaria. Purtroppo lottava per la sua salute da un bel po' di tempo e noi, come famiglia, sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato. Per tutte le famiglie che hanno perso i loro cari inaspettatamente a causa del coronavirus, il vostro dolore mi spezza il cuore. Per favore, state al sicuro.

Shirley Douglas nasce il 2 aprile 1934 a Weyburn, Saskatchewan, in Canada, come Shirley Jean Douglas.

L'attrice ha un corposo curriculum che attraversa oltre 50 anni di ruoli cinematografici e televisivi. L'esordio di Douglas risale al 1953 nel film tv Half Seas Over, nel 1962 arriva il ruolo di Mrs. Starch nel Lolita di Stanley Kubrick e negli anni '70 interpreta l'attivista femminista canadese Nellie McClung nell'omonimo film biografico per la tv. Gli anni '80 la vedono l'attrice recitare nel dramma di guerra The Wars (1983), nel thriller-horror Inseparabili (1988) di David Cronenberg, nel dramma mistery Shadow Dancing (1988) al fianco Christopher Plummer

Gli anni '90 vedono Douglas recitare nella commedia The Shower (1992) in cui ritrova Brent Carver con cui aveva recitato in "The Wars" e due anni dopo appare nel dramma biografico Mesmer (1994) che vede protagonista Alan Rickman nei panni di Franz Anton Mesmer. Altri crediti di Douglas includono ruoli nel dramma The Law of Enclosures (2000) e le serie tv 11 settembre - Tragedia annunciata e Degrassi: The Next Generation. L'ultimo ruolo di Douglas risale al 2008 nella serie tv Corner Gas. L'attrice è stata anche doppiatrice per le serie animate Silver Surfer e Flash Gordon.

Tra i riconoscimenti ricevuto da Douglas c'è il prestigioso Gemini Award, l'equivalente canadese degli Emmy Awards, per la sua interpretazione nel mistery telvisivo Shadow Lake (1999) e nel 2004 ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame canadese di Toronto in Ontario.

