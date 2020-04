Hero: trailer e poster del biopic storico coreano di JK Youn

Di Pietro Ferraro lunedì 6 aprile 2020

Dall'omonimo musical il raccconto dell'assassinio del politico giapponese Ito Hirobumi per mano del movimento per l'indipendenza della Corea.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un trailer sottotitolato in inglese e una locandina di Hero, un biopic storico basato sull'omonimo e acclamato musical teatrale e diretto dal regista sudcoreano JK Youn.

"Hero" racconta le figure di Ahn Jung-geun, un combattente per il movimento per l'indipendenza della Corea e di Seol-hee, una dama di corte per la regina Myeongseong. Dopo l'assassinio della regina per mano dei giapponesi, Seol-hee si unisce al movimento, diventa una geisha e ottiene il favore di Hirobumi Ito, che è il residente generale giapponese della Corea. Il politico organizza un viaggio in treno per la Manciuria, Seol-hee che lo accompagnerà mette al corrente Ahn Jung-geun del viaggio di Ito e così Ahn Jung-geun decide di approfittare dell'occasione per assassinare il politico come atto dimostrativo per l'indipendenza coreana. L'attentato che porterà alla morte di Ito avverrà il 26 ottobre 1909 presso la stazione ferroviaria di Harbin in Manciuria.

Il film vede protagonisti Ahn Jung-geun nei panni di Jung Sung-hwa, l'attore riprende il ruolo interpretato nel musical e Kim Go-eun ("Sunset in my Hometown") nei panni di Seol-hee. Il cast è completato da Na Moon-hee ("I Can Speak"), Jo Jae-yun ("The Outlaws"), Bae Jung-nam ("Master") e Lee Hyun-woo ("Secretly, Greatly").

I crediti del regista JK Youn includono la gangster-comedy My Boss, My Hero, la commedia Sex Is Zero (descritta come l'"American Pie" coreana), il disaster-movie Haeundae e il dramma di guerra Ode to My Father.

Al momento il film è sprovvisto di una data di uscita causa emergenza Coronavirus che ha bloccato le uscite cinematografiche a livello globale.

Fonte: HanCinema