Nightfire: trailer e poster dell'action-thriller con Dylan Baker

Di Pietro Ferraro lunedì 6 aprile 2020

Due agenti americani in missione per recuperare prezioso materiale top-secret.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e locandina per Nightlife, un thriller d'azione formato "mediometraggio" che segue due agenti americani la cui missione viene messa a repentaglio da un detenuto che entra in scena scombinando i piani per il recupero di materiale top-secret.

Due agenti americani (Lorenzo Pisoni e Greg Hadley) vengono assunti per recuperare chip militari contenenti una grande somma di denaro del governo. Il loro piano va storto quando un prigioniero politico imprevedibile (Dylan Baker) entra in scena.

Il cast è completato da Bradley Stryker, Becky Ann Baker, Goran Ivanovski, Michael Pantozzi, Shaylyn Gibson, Luis Bedoya e gli italiani Francesco Pannofino, Simone Bonelli e Giorgio Bonelli.

L'attore Dylan Baker è recentemente apparso nella serie tv Hunters di Amazon nei panni di un agente nazista sotto copertura negli Stati Uniti. Altri crediti di Baker includono ruoli in Ted Bundy - Fascino criminale, Selma - La strada per la libertà e l'attore ha impersonato il Dr. Curt Connors in Spider-Man 2 & 3 di Sam Raimi.

Nightfire è un coproduzione Stati Uniti e Italia diretta dal francese Brando Benetton, che ha girato il film in soli 14 giorni scrivendo anche la sceneggiatura con Los Silva. All'attivo per Benetton il lungometraggio d'azione American Bullet in cui ha diretto ancora Dylan Baker. Nightfire sarà disponibile per lo streaming su Hulu e Amazon Prime a partire dal 1° maggio.

Fonte: Facebook