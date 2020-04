La morte corre sul fiume: Universal prepara il remake del classico con Robert Mitchum

mercoledì 8 aprile 2020

Il classico noir "The night of the hunter" torna al cinema in un remake scritto dallo sceneggiatore di "Operation Finale".

Il classico del 1955 La morte corre sul fiume fruirà di un remake targato Universal Pictures. Lo studio ha coinvolto Amy Pascal come produttrice del film mentre Matt Orton (Operation Finale) scriverà la sceneggiatura.

Il film originale diretto dall'attore Charles Laughton, alla sua prima e unica regia, vede protagonisti Robert Mitchum e Shelley Winters ed è basato del romanzo noir "The night of the hunter" di Davis Grubb.

La storia segue un fanatico religioso, truffatore e assassino di nome Harry Powell che sposa una vedova, sapendo che il marito deceduto ha nascosto 10.000$ dalle autorità a seguito di un furto in banca. I bambini piccoli della vedova sono riluttanti a dirgli dove il loro vero padre ha nascosto i soldi mentre l'uomo pianifica modi più sinistri per trovare dove trovare i soldi.

Il film di Laughton all'epoca scatenò controversie per il contenuto forte e il ruolo di Mitchum, ispirato al serial killer Harry Powers giustiziato nel 1932 per l'omicidio di due vedove e tre bimbi a Quiet Dell (Virginia Occidentale). Mitchum sette anni dopo tornerà nei panni di un altro memorabile "villain" nel thriller Il promontorio della paura, altro classico che ha fruito di un remake nel 1991 diretto da Martin Scorsese e con Robert De Niro nei panni del personaggio di Mitchum.

"La morte scorre sul fiume" non ebbe successo alla sua uscita, ma in seguito fu rivalutato e apprezzato non solo per la performance di Mitchum, considerata una delle migliori dell'attore, ma anche dal punto di vista estetico per la forte influenza sul film del cinema espressionista tedesco e dei lavori del cineasta David Wark Griffith, uno dei padri del cinema americano nonché regista di Nascita di una nazione. Nel 1992 "La morte corre sul fiume" è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

