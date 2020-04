Batman: un poster fan art ritrae le versioni live-action del Cavaliere Oscuro

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 aprile 2020

L'artista digitale George Evangelista rende omaggio ai Batman live-action in un suggestivo fan poster.

Apparso per la prima volta nel fumetto "Detective Comics #27", che arrivò nelle edicole il 30 Marzo 1939, con sceneggiatura di Bill Finger e disegni di Bob Kane, Batman emerse dalle tenebre per diventare il più famoso Supereroe al mondo e per dominare tutti i media. In diversi film, serie tv, radio, videogames, pubblicazioni e tonnellate di merchandise, il più umano dei supereroi ha battuto alcuni dei più importanti malvagi della fiction usando il suo intelletto, l’astuzia e un arsenale di gadget per vincere la sua battaglia per la giustizia.

Dopo la serie tv di culto anni '60 con Adam West e nove film, dal Batman anni '80 di Tim Burton fino al recente Batman v Superman di Zack Snyder, passando per l'acclamata trilogia "Il cavaliere oscuro" di Christopher Nolan, un nuovo e più giovane Crociato Incappucciato arriverà sul grande schermo nel 2021 con il volto di Robert Pattinson e un approccio più noir e investigativo che strizza l'occhio alle origini del vigilante mascherato di Gotham City.

In attesa che il reboot The Batman di Matt Reeves torni in produzione nel Regno Unito, le riprese sono attualmente sospese causa Coronavirus, vi proponiamo un pezzo di fan art che arriva dall'artista digitale George Evangelista che mostra in un unico poster le incarnazioni live-action di Bruce Wayne / Batman che includono Ben Affleck, Adam West, Michael Keaton, Christian Bale, Val Kilmer, George Clooney e Robert Pattinson. I vari Batman sono ritratti dall'alto verso il basso e a sovrastare tutti i Batman in carne e ossa, troviamo la versione animata della serie tv "Batman" degli anni '90 creata da Bruce Timm e Eric Radomski. Ricordiamo inoltre che prima di Adam West ci sono stati i Batman degli anni '40 protagonisti con Robin di due serial cinematografici (1943 - 1949), con il primissimo Batman live-action interpretato da Lewis Wilson, poi sostituito da Robert Lowery (vedi foto in alto).

Per i fan di Batman e collezionisti di statue, George Evangelista ha pubblicato sul suo account Twitter anche immagini di una meravigliosa statua che gli è stata commissionata, potete vedere immagini e video di questa meraviglia in coda all'articolo insieme al poster.

I recently finished this commission sculpt of #Batman. pic.twitter.com/SM5lA96vNn

— George Evangelista (@artofgeorge) November 7, 2019

Fonte: CBR